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Dünya

Sırbistan yasa dışı göçle mücadele kapsamında 4 ülkeye yönelik vize muafiyetini kaldırdı

Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic, son dönemde artan yasa dışı göçün önüne geçebilmek için en fazla göçmenin geldiği Tunus, Burundi, Hindistan ve Gine-Bissau'ya yönelik vize muafiyetini kaldırdıklarını bildirdi.

Lejla Biogradlija, Mehmet Yılmaz   | 15.12.2022
Sırbistan yasa dışı göçle mücadele kapsamında 4 ülkeye yönelik vize muafiyetini kaldırdı Fotoğraf: Hakan Burak Altunöz/AA

Kelebija

Vucic, Macaristan'daki temasları kapsamında Kelebija-Tompa Sınır Kapısı'nda Macar mevkidaşı Katalin Novak ile yaptığı ziyaretin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Son dönemde artan göçmen sorununa işaret eden Vucic, "Sırbistan, iki tür önlem aldı. En fazla göçmenin geldiği, Tunus, Burundi, Hindistan ve Gine-Bissau gibi 4 ülkeye yönelik vize muafiyetini kaldırdık." ifadesini kullandı.

Vucic, göçmen sorununda Avusturya ve Macaristan ile ortak hareket ettiklerini vurgulayarak, "Kuzey Makedonya ve Bulgaristan ile olan sınırlarımızı da güçlendireceğiz zira Kuzey Makedonya'dan yasa dışı göçmen sayısı 4 kat, Bulgaristan'dan ise 3,6 kat arttı." diye konuştu.

Kuzey Makedonya'dan yaklaşık 46 bin göçmenin geçişinin engellendiğini belirten Vucic, "Bu rakamın Macaristan'da 261 bin olduğunu görüyorum. Bir önlem daha aldık, o da silahlı suç gruplarına karşı keskin bir yaklaşım sergiliyoruz. Güvenlik güçlerimiz silahla yasa dışı göçe karışan 600'den fazla kişiyi gözaltına aldı. Önlemlerimizi artırarak devam ettireceğiz." ifadesini kullandı.

"Savaşın başlangıcından bugüne kadar 1 milyondan fazla mülteci Macaristan'a geldi"

Macaristan Cumhurbaşkanı Katalin Novak da Avrupa'nın uzun vadede "barış adası" olarak kalabilmesi için yasa dışı göçmen ile mülteci arasında ayrım yapması gerektiğini söyledi.

Ülkesinin Ukrayna'dan gelen mültecilere her türlü desteği verdiğini belirten Novak, Rusya-Ukrayna Savaşı'nın başlangıcından bugüne kadar 1 milyondan fazla mültecinin Macaristan'a geldiğini aktardı.

Macaristan'a girmek isteyen düzensiz göçmenlerin yüzden 90'ının Sırbistan üzerinden ulaştığını söyleyen Novak, sınır koruma konusunda işbirliğinin önemli olduğunu, iki ülkenin yasa dışı göçe karşı Kuzey Makedonya-Sırbistan sınırında da ortak hareket ettiğini dile getirdi.

Novak, Romanya ve Bulgaristan'ın Schengen bölgesi dışında kalmasının Avrupa'nın çıkarına olmadığını kaydetti.

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