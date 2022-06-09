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Dünya

Sırbistan ile Türkiye arasında kimlikle geçiş uygulaması başlıyor

Sırbistan hükümeti, Türkiye ile kimlikle geçiş uygulamasına ilişkin kararı yürürlüğe koydu.

Lejla Biogradlija   | 09.06.2022
Sırbistan ile Türkiye arasında kimlikle geçiş uygulaması başlıyor

Belgrad

Hükümetten yapılan açıklamada, iki ülke arasındaki ilişkilerin gelişmesi adına imzalanan antlaşma gereği bundan sonra Türkiye ve Sırbistan vatandaşlarının bu ülkelere kimlikle geçebileceği ifade edildi.

Uygulamanın iki ülke ekonomisine de katkı sağlayacağına işaret edilen açıklamada, karşılıklı turist oranının artmasının beklendiği kaydedildi.

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