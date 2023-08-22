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Dünya

Sırbistan Cumhurbaşkanı Vucic, Ukrayna'nın toprak bütünlüğüne saygı duyduklarını belirtti

Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic, Ukrayna'nın toprak bütünlüğüne saygı duyduklarını söyledi.

Ahmet Nurduhan  | 22.08.2023 - Güncelleme : 22.08.2023
Sırbistan Cumhurbaşkanı Vucic, Ukrayna'nın toprak bütünlüğüne saygı duyduklarını belirtti Kaynak: Sırbistan Cumhurbaşkanlığı

Belgrad

Vucic, Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis'in davetiyle Balkan ülkeleri liderlerinin dün Yunanistan'ın başkenti Atina'da bir araya geldiği akşam yemeğinin ardından Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ile görüştü.

Sırp lider Vucic, görüşmenin ardından yerel medyaya yaptığı açıklamada, "Zelenskiy ile açık bir şekilde görüştüm. 'Sırbistan'daki insanların nasıl düşündüğünü ve neden böyle olduğunu' sordu. Kendisine, Sırbistan'ın Ukrayna'nın toprak bütünlüğüne saygı duyduğunu söyledim." ifadesini kullandı.

Sırbistan ve Yunanistan'ın dostane ilişkilere sahip olduğunu belirten Vucic, "Miçotakis, Yunanistan'ın Kosova'nın bağımsızlığının tanınması konusundaki tutumunda herhangi bir değişiklik olmayacağını söyledi." dedi.

Balkan ülkelerinin Avrupa Birliği (AB) üyeliği perspektifi ve AB'nin geleceğinin ele alındığı yemeğe, Vucic, Moldova Cumhurbaşkanı Maia Sandu, Karadağ Cumhurbaşkanı Jakov Milatovic, Romanya Başbakanı Ion Marcel Ciolacu, Kosova Başbakanı Albin Kurti, Bosna Hersek Bakanlar Konseyi Başkanı Borjana Kristo, Kuzey Makedonya Başbakanı Dimitar Kovaçevski, Bulgaristan Başbakanı Nikolai Denkov ve Hırvatistan Başbakanı Andrej Plenkovic katılmıştı.

Arnavutluk Başbakanı Edi Rama ise Arnavutluk'ta 14 Mayıs'ta düzenlenen yerel seçimler öncesi gözaltına alınan ve seçimleri önde tamamlayan Yunan azınlığın belediye başkan adayı Alfred Beleri'nin 22 Mayıs'ta tutuklanmasından Atina'nın duyduğu rahatsızlık nedeniyle yemeğe davet edilmemişti.​​​​​​​

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