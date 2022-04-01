Dolar
14.69
Euro
16.21
Altın
1,919.66
ETH/USDT
3,384.50
BTC/USDT
45,576.00
BIST 100
2,252.53
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş konuşuyor
logo
Dünya

Sırbistan Cumhurbaşkanı Vucic, TV canlı yayınına buzdolabından çıkarak katıldı

Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic, Pink TV'de canlı yayınlanan bir televizyon programına buzdolabından çıkarak katıldı.

Ahmet Nurduhan   | 01.04.2022
Sırbistan Cumhurbaşkanı Vucic, TV canlı yayınına buzdolabından çıkarak katıldı

Saraybosna

Seçim kampanyasının finalini yapmak için dün akşam Pink TV'deki bir televizyon programına elinde turşu kavanozuyla buzdolabından çıkarak katılan Vucic, "Herkes benden öyle sıkıldı ki buzdolabını açsalar içinden ben çıkacağım zannediyorlar." ifadesini kullandı.

Programa, "İcraatlar konuşuyor" şarkısı eşliğinde çıkan Vucic'in bu eylemi, seçim kampanyası dahilinde yayınlanan bir reklam videosuna dayanıyor. Reklamda Vucic, genç bir çiftin buzdolabından çıkıyor.

Vucic, 3 Nisan'da yapılacak cumhurbaşkanı seçimlerinin en favori ismi olarak gösteriliyor.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
İsveç'te Kovid-19 yasası yürürlükten kaldırıldı
ABD'de Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 980 bin 627'ye çıktı
Polonya'da Kovid-19 artık 'grip muamelesi' görecek
Kovid-19'dan vefat eden Cemil Taşcıoğlu ve sağlık çalışanları anıldı
Kovid-19 döneminde verilen tüm sağlık raporları yıl sonuna kadar geçerli olacak

Benzer haberler

Sırbistan Cumhurbaşkanı Vucic, TV canlı yayınına buzdolabından çıkarak katıldı

Sırbistan Cumhurbaşkanı Vucic, TV canlı yayınına buzdolabından çıkarak katıldı

Sırbistan'da seçmenler 3 Nisan'da sandık başına gidiyor

Sırbistan: Kosova Başbakanı Kurti Sırplara saldırmaya karar verdi