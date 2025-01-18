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Dünya

Sınır Tanımayan Gazeteciler'den, Blinken'ın basın toplantısında gazetecinin zorla çıkarılmasına tepki

Sınır Tanımayan Gazeteciler (RSF), ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken'ın basın toplantısında soru sormaya çalışan gazeteci Sam Husseini'nin zorla salondan çıkarılmasını şoke edici bulduğunu bildirdi.

Esra Taşkın  | 18.01.2025 - Güncelleme : 18.01.2025
Sınır Tanımayan Gazeteciler'den, Blinken'ın basın toplantısında gazetecinin zorla çıkarılmasına tepki

Paris

RSF'nin X hesabından yapılan açıklamada, "Gazetecilere yönelik bu tarz bir tutum hiçbir yönetim için kabul edilemez ve bir emsal teşkil etmemelidir. Husseini başka bir sorun olmadan mesleğini yapabilmelidir." ifadesi kullanıldı.

Açıklamada, Husseini'nin ABD Dışişleri Bakanlığı basın toplantısında zor sorular sorduğu için zorla çıkarılmasının şoke edici bulunduğu belirtildi.

Olay

ABD Dışişleri Bakanı Blinken, görevindeki son konuşmasını yaptığı sırada salonda bulunan bazı muhabirler tarafından "soykırımcı" denilerek protesto edilmiş, bir gazeteci polis tarafından zorla salondan çıkarılmıştı.

Amerikalı gazeteci Max Blumenthal, Blinken'ın sözünü keserek, "Gazze'de 300 gazeteci sizin bombalarınızın hedefi oldu. Mayıs ayında bir anlaşmamız vardı, bunu hepimiz biliyorduk. Tony, siz bombaların akışını durdurmadınız. Neden kurala dayalı bir düzeni siyonizme olan bağlılığınız için feda ettiniz?" diye seslenmişti.

Görevliler Blumenthal'in salondan ayrılmasını talep etmişti.

Amerikalı gazeteci Sam Husseini ise protestosunun ardından 3 polis tarafından koltuğundan zorla kaldırılıp salondan taşınarak çıkarılmıştı.

Amerikalı gazetecinin canlı yayında salondan çıkarılırken şu ifadesi kameralara yansımıştı:

"Ellerinizi çekin üstümden, çekin ellerinizi üstümden. Burada sessizce oturuyordum ama şimdi iki ya da üç kişi tarafından zorla tutuluyorum. Bir de basın özgürlüğü hakkında konuşuyorsunuz. Canımı acıtıyorsunuz, bana zarar veriyorsunuz. Uluslararası toplumdan Uluslararası Ceza Mahkemesine kadar herkes soykırım ve ayrımcılık yaptığınızı söyledi. Suçlusunuz. Neden Lahey'de değilsiniz?"

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