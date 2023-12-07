Sınır Tanımayan Doktorlar: Aksa Şehitleri Hastanesi'ne getirilen ölü sayısı ilk kez yaralı sayısını geçti
Sınır Tanımayan Doktorlar (MSF), Gazze'deki Aksa Şehitleri Hastanesi'ne getirilen ölü sayısının ilk kez yaralı sayısını aştığını duyurdu.
Cenevre
MSF, X sosyal medya platformundan yaptığı paylaşımda, "MSF'nin desteklediği Aksa Şehitler Hastanesi'ne getirilen ölü sayısı dün ilk kez yaralı sayısını geçti." değerlendirmesinde bulundu.
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Son 24 saatte 115 kişinin öldürüldüğünü belirten MSF, "Hastane dolu, morg dolu." ifadesini kullandı.
MSF, İsrail ordusuna, Gazze Şeridi'ndeki ayrım gözetmeyen bombalamayı durdurma ve siviller ile sivil altyapıyı koruma çağrısında bulundu.
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