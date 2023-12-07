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Dünya, İsrail-Filistin çatışması

Sınır Tanımayan Doktorlar: Aksa Şehitleri Hastanesi'ne getirilen ölü sayısı ilk kez yaralı sayısını geçti

Sınır Tanımayan Doktorlar (MSF), Gazze'deki Aksa Şehitleri Hastanesi'ne getirilen ölü sayısının ilk kez yaralı sayısını aştığını duyurdu.

Muhammet İkbal Arslan  | 07.12.2023 - Güncelleme : 07.12.2023
Sınır Tanımayan Doktorlar: Aksa Şehitleri Hastanesi'ne getirilen ölü sayısı ilk kez yaralı sayısını geçti

Cenevre

MSF, X sosyal medya platformundan yaptığı paylaşımda, "MSF'nin desteklediği Aksa Şehitler Hastanesi'ne getirilen ölü sayısı dün ilk kez yaralı sayısını geçti." değerlendirmesinde bulundu.

Son 24 saatte 115 kişinin öldürüldüğünü belirten MSF, "Hastane dolu, morg dolu." ifadesini kullandı.

MSF, İsrail ordusuna, Gazze Şeridi'ndeki ayrım gözetmeyen bombalamayı durdurma ve siviller ile sivil altyapıyı koruma çağrısında bulundu.


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