Dolar
42.69
Euro
50.17
Altın
4,300.57
ETH/USDT
3,087.30
BTC/USDT
89,307.00
BIST 100
11,311.31
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

Şili'de halk, devlet başkanı seçiminin ikinci turu için sandık başında

Güney Amerika ülkesi Şili'de halk, ülkeyi 4 yıl yönetecek devlet başkanını belirlemek üzere ikinci tur için sandık başına gitti.

Sinan Doğan  | 14.12.2025 - Güncelleme : 14.12.2025
Şili'de halk, devlet başkanı seçiminin ikinci turu için sandık başında

Bogota

Nüfusu 19 milyonu aşan Şili'de 15 milyondan fazla seçmen, yerel saatle 08.00 itibarıyla oy kullanmaya başladı.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Oy vermenin zorunlu olduğu ülkede seçmenler, yerel saatle 18.00'e kadar solcu aday Jeannette Jara ile aşırı sağın adayı Jose Antonio Kast arasında tercih yapacak.

Jara ve Kast, ikinci tur seçim kampanyalarını güvenlik, göç ve kamu düzeni gibi konular etrafında şekillendirdi.

Anketlerde Cumhuriyetçi Parti adayı Kast önde görünürken, Şili İçin Birlik adayı Jara ise kararsız seçmenlerin desteğiyle yarışı kazanmayı hedefliyor.

Seçimi kazanan aday, görevi 11 Mart 2026'da mevcut Devlet Başkanı Gabriel Boric'ten devralacak.

Uzmanlar, seçim sonucunun bölgesel etkileri olacağı görüşünde. Latin Amerika'da solun son bir yılda güç kaybettiği bir dönemde yapılan bu seçimin, Şili'de yalnızca yeni devlet başkanını belirlemekle kalmayarak aynı zamanda ülkenin bölgedeki siyasi ve diplomatik konumunu da etkilemesi bekleniyor.

Ülkede 16 Kasım'da düzenlenen birinci tur seçiminde Jara oyların 26,8'ini, Kast ise oyların yüzde 23,9'unu almıştı.

Seçimi 4. ve 5. bitiren sağcı adaylardan Evelyn Matthei ve Johannes Kaiser, devlet başkanı seçiminin ikinci turunda Kast'ı destekleyeceklerini duyurmuştu.

Adaylardan hiçbiri oyların yüzde 50'sini alamadığı için seçimlerin ikinci turunun yapılmasına karar verilmişti.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Batı Akdeniz için fırtına uyarısı
Libya'ya asker gönderilmesi için verilen iznin süresinin 24 ay uzatılmasına dair tezkere TBMM'ye sunuldu
Kırmızı bültenle, difüzyon mesajıyla ve ulusal seviyede aranan 24 suçlu Türkiye'ye getirildi
Gümüşhane'deki Ünlüpınar Barajı ile Bayburt'taki Yelpınar Göleti'nde su tutulmaya başlandı
Sarıyer'de iş yerinde çıkan yangına müdahale ediliyor

Benzer haberler

Şili'de halk, devlet başkanı seçiminin ikinci turu için sandık başında

Şili'de halk, devlet başkanı seçiminin ikinci turu için sandık başında

Honduras'ta devlet başkanı seçimi için oy kullanma işlemi başladı

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet