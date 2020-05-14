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Dünya

Senegal'de kaldırılan toplu ibadet yasağına rağmen dini otoriteler camileri açmayacak

Senegal'de hükümetin, ibadet yerlerinin açılmasına izin vermesine rağmen dini otoriteler, Kovid-19 ile mücadele kapsamında camilerin kapalı kalması ve cuma namazlarının şimdilik cemaatle kılınmaması kararı aldı.

Alaattin Doğru   | 14.05.2020
Senegal'de kaldırılan toplu ibadet yasağına rağmen dini otoriteler camileri açmayacak

Dakar

Senegal'de hükümetin, ibadet yerlerinin açılmasına izin vermesine rağmen dini otoriteler, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında camilerin kapalı kalması ve cuma namazlarının şimdilik cemaatle kılınmaması kararı aldı.

Cumhurbaşkanı Macky Sall'in pazartesi günü duyurduğu, salgın nedeniyle kapatılan camilerin ve kiliselerin yeniden açılabileceği ve toplu ibadet yapılabileceği kararına, dini otoriteler uymayacaklarını bildirdi.

Dakar Ulu Cami İmamı El Hadji Alioune Moussa Samba, yaptığı açıklamada, Kovid-19 salgınının kontrol altına alınana kadar camiyi kapalı tutacaklarını ve cuma namazlarının eda edilmeyeceğini belirtti.

Samba, camilerde sosyal mesafe kurallarını zorla uygulatma imkanları bulunmadığını kaydetti.

Ülkedeki önemli tasavvufi yapılardan Ömeriye grubu da tarikata bağlı camilerin bir süre daha kapalı kalacağını duyurdu.

Diğer yandan nüfusun yüzde 5'ini oluşturan Hristiyanların mensup olduğu Katolik Kilisesi'nden yapılan açıklamada, sağlık riskinin devam etmesi nedeniyle toplu ayinlerin bir süre daha yapılmayacağı aktarıldı.

Senegal Sağlık Bakanlığının açıkladığı verilere göre, salgının başından bu yana ülkede toplam 2 bin 189 Kovid-19 vakası tespit edildi. Bunlardan 842'si iyileşirken, 23'ü hayatını kaybetti, 1 kişi de vatandaşı olduğu ülkeye gönderildi.

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