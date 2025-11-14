Dolar
42.33
Euro
49.21
Altın
4,151.41
ETH/USDT
3,136.20
BTC/USDT
96,162.00
BIST 100
10,533.20
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Azerbaycan-Gürcistan sınırında düşen askeri kargo uçağında şehit olan Hava Uçak Bakım Astsubay Kıdemli Başçavuş Nuri Özcan için Karabük Sevgi Pınarı Cami’nde cenaze töreni düzenleniyor Azerbaycan-Gürcistan sınırında düşen askeri kargo uçağında şehit olan Hava Pilot Binbaşı Serdar Uslu ve Hava Uçak Bakım Astsubay Başçavuş Ramazan Yağız için Bursa Yenişehir Hava Meydan Komutanlığında tören düzenleniyor Milli Eğitim Bakanı Tekin ve Sanayi ve Teknoloji Bakanı Kacır, düşen askeri kargo uçağında şehit olan Hava Uçak Bakım Astsubay Üstçavuş Berkay Karaca için Kırklareli Lüleburgaz Sokullu Mehmet Paşa Cami’nde düzenlenen cenaze törenine katılacak.
logo
Dünya

Savaşın yıktığı Şam'daki Yermük Kampı’nda, binlerce ailenin geri dönüşüyle hayat yeniden filizleniyor

Savaşın ağır yıkıma uğrattığı Şam’daki Yermük Kampı’nda, su ve temel hizmetler büyük oranda yetersiz olmasına rağmen binlerce ailenin geri dönüşüyle birlikte hayat yeniden canlanmaya başladı.

Eşref Musa  | 14.11.2025 - Güncelleme : 14.11.2025
Savaşın yıktığı Şam'daki Yermük Kampı’nda, binlerce ailenin geri dönüşüyle hayat yeniden filizleniyor Fotoğraf: Hişam Hac Ömer/AA

Şam

Şam’ın güneyinde 2,1 kilometrekarelik bir alanda yer alan Yermük Kampı, 14 yıllık savaş sürecinde en ağır yıkıma uğrayan bölgelerden biri oldu.

Mahalledeki yapıların yaklaşık yüzde 20’si tamamen, yüzde 20’si ise kısmen Suriye rejiminin bombardımanlarıyla tahrip edildi.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Geride kalan evlerin büyük bölümü rejim güçleri tarafından soyulup yağmalanırken, kamp yetkililerine göre şu ana kadar Yermük’e geri dönenlerin sayısı 7 bin 500 aileye ulaştı.

Suriye rejiminin 8 Aralık'ta düşmesinin ardından savaş boyunca zorla yerinden edilen veya çocuklarını korumak için kampı terk ederek daha güvenli bölgelere sığınan aileler, yeniden Yermük’e dönmeye başladı.

Hizmetler hala yetersiz olmasına karşın Şamlılar, eski mahallelerine kavuşma umuduyla yıkıntılar arasında yeniden yaşam kurmaya çalışıyor.

Barınma imkanları kısıtlı olan aileler, maddi yetersizlikler nedeniyle çökme riski taşıyan binalara yerleşmek zorunda kalıyor.

"Allah’a şükür yeniden döndük, kendi işimi açtım"

Azizeddin Ahmed Esmer, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 2015 yılında ailesiyle Yermük Kampı’nı terk ederek Şam’ın Nebik ilçesine sığındığını anlattı.

Savaş boyunca birçok akrabasını ve komşusunu saldırılarda kaybettiğini belirten Esmer, yıllar süren yerinden edilme sürecinin ardından ailesiyle yeniden Yermük’e dönmenin sevincini yaşadığını dile getirdi.

Kısmen yıkılmış bir binanın giriş katında küçük bir manav açarak geçimini sağlamaya çalışan Esmer, kampın savaş öncesindeki canlı yapısından söz ederek "Yermük uyumayan bir mahalleydi." dedi.

Kampın eski günlerine döneceğine dair umudunu koruyan Esmer, "Burası kardeşlerimin, arkadaşlarımın, sevdiğim insanların yeri. Kampın içinde büyüdük, burada yaşadık. Allah’a şükür yeniden döndük ve kendi işimi açtım." diye konuştu.

“Yavaş yavaş kampı toparlıyoruz”

Savaş öncesi Yermük’ün Şam’ın en hareketli bölgelerinden biri olduğunu hatırlatan Esmer, şöyle devam etti:

"Kamp uyumazdı. Ne istersen gece 2’de, 5’te, sabahın 6’sında bulabilirdin. İnsanlar birbirine bağlıydı, yaşam doluydu. Savaş her şeyi yıktı. 90 gün ağır kuşatma altında kaldık, birçok kişi öldü. Ama Allah’a şükür geri döndük."

Yakınlarının çoğunu kaybetmesine rağmen hayata tutunmaya çalıştığını vurgulayan Esmer, kampın yeniden canlanacağına inandığını söyledi.

Esmer, sözlerini “Yavaş yavaş kampı toparlıyoruz. Allah’ın izniyle evlerimiz düzelecek. İnsanlar evlerine, sevdiklerine dönecek. Kimse uzaklarda mutlu olamaz. Biz mutluyuz, çok şükür geri döndük.” diyerek tamamladı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Zeytinburnu'nda metrobüsün çarptığı engelli yolcu hayatını kaybetti
22 ilde düzenlenen "Orkinos Bulut-2" operasyonunda 138 kişi yakalandı
Zorunlu kış lastiği uygulaması yarın başlıyor
Investco Holding AŞ soruşturmasında 20 şirkete TMSF kayyum olarak atandı
Sındırgı üç aydır "olağanüstü deprem fırtınası" yaşıyor

Benzer haberler

Asi Nehri’nin kuraklığı İdlib’de gıda krizi ve geçim sıkıntısını derinleştiriyor

Asi Nehri’nin kuraklığı İdlib’de gıda krizi ve geçim sıkıntısını derinleştiriyor

Savaşın yıktığı Şam'daki Yermük Kampı’nda, binlerce ailenin geri dönüşüyle hayat yeniden filizleniyor

Suriye'nin güneyindeki Süveyda iline saldırılar düzenlendi

Suriye bayrağı, Londra'da göndere çekildi

Suriye bayrağı, Londra'da göndere çekildi
ABD'nin Ankara Büyükelçisi Barrack, Suriye Cumhurbaşkanı Şara'nın Washington ziyaretini değerlendirdi

ABD'nin Ankara Büyükelçisi Barrack, Suriye Cumhurbaşkanı Şara'nın Washington ziyaretini değerlendirdi
ABD Merkez Komutanlığı, Suriye’de DEAŞ'a karşı 22 operasyona destek verdi

ABD Merkez Komutanlığı, Suriye’de DEAŞ'a karşı 22 operasyona destek verdi
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet