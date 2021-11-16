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Dünya, Libya

Savaş suçu işlemekle itham edilen Hafter, Libya başkanlık seçimlerinde aday olduğunu duyurdu

Libya’nın doğusundaki gayrimeşru silahlı güçlerin lideri Halife Hafter, ülkede 24 Aralık'ta düzenlenecek başkanlık seçimlerinde aday olduğunu açıkladı.

Mücahit Aydemir   | 16.11.2021
Savaş suçu işlemekle itham edilen Hafter, Libya başkanlık seçimlerinde aday olduğunu duyurdu

Trablus

Libya'nın başkenti Trablus'a 2019'da başlattığı saldırılar sırasında savaş suçu işlemek ve çeşitli insan hakları ihlallerinde bulunmakla itham edilen Hafter, başkan adaylığını, kendisine yakın yerel televizyonda yayımlanan görüntülü mesajıyla duyurdu.

Hafter, "Demokrasinin kurallarına uygun olarak, mutabık kalınan yol haritasının uygulanması kapsamında ve Allah'a güvenerek başkanlık seçimlerinde adaylığımı ilan ediyorum." diye konuştu.

Libya'nın içine düştüğü krizden çıkmasının tek yolunun seçimler olduğunu savunan Hafter, "Başkan adaylığım, yönetim veya makam sahibi olma arzusundan dolayı değildir. Bilakis amacım halkımızın geleceğini belirleyecek süreçte onlara öncülük etmektir." ifadelerini kullandı.

Birleşik Arap Emirlikleri, Mısır, Fransa ve Rusya'nın desteklediği emekli General Halife Hafter, başkent Trablus'u ele geçirmek için 4 Nisan 2019'da milislerine saldırı emri vermiş ve 14 ay süren saldırılarda ülkeyi şiddet sarmalına sürüklemişti.

Libya Askeri Başsavcılığı tarafından yayımlandığı ileri sürülen ve yerel basında yer alan bir belgeye göre, Hafter hakkında, Trablus savaşı sırasında "paralı asker kullanmak" ve "savaş suçlarından" yakalama kararı çıkarıldı.

Hafter'e bağlı "Kaniyat Birlikleri" milis grubunun Trablus savaşında yenilerek Terhune kentinden ayrılmasının ardından burada çok sayıda toplu mezar bulunmuştu.

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