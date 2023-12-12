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Dünya

Saraybosna'da hava kirliliği etkisini göstermeye başladı

Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'da kış mevsiminin gelmesiyle yoğun hava kirliliği etkisini göstermeye başladı.

Ahmet Nurduhan  | 12.12.2023 - Güncelleme : 12.12.2023
Saraybosna'da hava kirliliği etkisini göstermeye başladı Fotoğraf: Samır Jordamovıc/AA

Saraybosna

Hava kalitesi teknoloji şirketi IQAir verilerine göre, hava kirliliğinin 154 olarak ölçüldüğü Saraybosna, "dünyada hava kirliliğinin en yüksek olduğu kentler" arasında 10. sırada yer aldı.

Saraybosna, hava kirliliği sebebiyle yaklaşık 10 dakikalık sürüş mesafesiyle ulaşılan Trebevic Dağı'ndan neredeyse görünmez hale geldi.

Tarihi ve doğal güzellikleri ile bilinen şehirde, kış aylarında rutin bir hal alan hava kirliliği, çok eski model araçların egzoz gazlarının yanı sıra ısınmak için kullanılan düşük kalorili yakacaklardan kaynaklanıyor.

Bosna Hersek'te Zenica, Kakanj ve Tuzla gibi sanayisi gelişmiş şehirlerde de hava kirliliği sorunu yaşanıyor.

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