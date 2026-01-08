Dolar
UNRWA Genel Komiseri Philippe Lazzarini, Türkiye ziyareti kapsamında İletişim Başkanlığı’nda basın toplantısı düzenliyor.
logo
Dünya

Sanchez, İspanyol askerlerinin olası barış misyonuyla Gazze'ye gönderilebileceğini söyledi

İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, Gazze için oluşturulacak olası bir barış misyonunda İspanyol askerlerinin de yer alması gerektiğini belirtti.

Şenhan Bolelli  | 08.01.2026 - Güncelleme : 08.01.2026
Sanchez, İspanyol askerlerinin olası barış misyonuyla Gazze'ye gönderilebileceğini söyledi

Madrid

Sanchez, İspanya Dışişleri Bakanlığının Madrid'de düzenlediği Büyükelçiler Konferansının açılışında konuştu.

İspanya Başbakanı, Ukrayna'da olası bir ateşkes durumunda bu ülkede görev yapması için kurulması muhtemel bir barış gücü misyonunda İspanyol askeri personelinin bulunması gerektiğini ve kararlaştırılabilecek benzer bir misyonda Gazze'ye de asker gönderebileceklerini kaydetti.

Ukrayna için tartışılan olası bir barış misyonunun Gazze için de geçerli olabileceğini ifade eden Sanchez, "Ukrayna'daki barış müzakerelerinde ilerleme sağlanması halinde Filistin'e de barış gücü birlikleri konuşlandırılmasını önereceğini" aktardı.

Sanchez, bu görevin İsrail ve Filistin olmak üzere iki devletin bir arada yaşamasıyla sonuçlanması gerektiğini vurguladı.

Sanchez, 6 Ocak'ta yaptığı açıklamada, Ukrayna'da olası bir barış gücü misyonuna İspanyol askeri personelinin katılımını savunmak amacıyla gelecek hafta parlamento gruplarıyla görüşmelere başlayacağını duyurmuştu.

İlgili konular
