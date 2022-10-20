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Dünya

Sahra Altı Afrika'nın büyük kısmı 2050'de insani açıdan 'sürdürülebilir' olmayacak

Sahra Altı Afrika'nın büyük bir kısmının nüfus artışına bağlı hava kirliliği, iç çatışmalar, göç ve iklim değişikliği gibi nedenlerle 2050'de insani açıdan "sürdürülebilir" olmayacağı açıklandı.

Gökhan Kavak   | 20.10.2022
Sahra Altı Afrika'nın büyük kısmı 2050'de insani açıdan 'sürdürülebilir' olmayacak

İstanbul

Avustralya merkezli düşünce kuruluşu Ekonomi ve Barış Enstitüsü (IEP) tarafından Ekolojik Tehdit Raporu yayımlandı.

Rapora göre Sahra Altı Afrika'nın büyük bir kısmı insani açıdan "sürdürülebilir" olmayacak.

Sahra Altı Afrika'da 27 ülkenin ekolojik açıdan tehdit altında olduğu belirtilirken nüfusun da 2050'ye kadar yüzde 95 artacağına işaret edildi.

İnsani açıdan "sürdürülebilir" olmaması beklenen Sahra Altı Afrika ülkeleri Burundi, Orta Afrika Cumhuriyeti, Çad, Kongo, Somali, Güney Sudan ve Uganda olarak sıralandı.

Raporda Sahra Altı Afrika'nın su ve gıda açısından en riskli bölge olacağına dikkat çekildi.

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