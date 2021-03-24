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Sadakataşı İdlib'teki 250 briket evi savaş mağdurlarına teslim etti

Kaan Bozdoğan   | 24.03.2021
Sadakataşı İdlib'teki 250 briket evi savaş mağdurlarına teslim etti

Istanbul

Sadakataşı Derneği tarafından Suriye'nin İdlib kentine bağlı Kelbit köyünde inşa edilen 250 briket ev, savaş mağduru ailelere teslim edildi.

Dernekten yapılan açıklamada, İçişleri Bakanlığı öncülüğünde, sivil toplum kuruluşlarının katılımıyla başlatılan "Bir Aradayız İdlib'in Yanındayız" kampanyası kapsamında bölgeye insani yardımların ulaştırıldığı, bunun yanı sıra yapımı tamamlanan briket evlerin açılışının yapıldığı belirtildi.

Dernek tarafından temeli atılan 3 bin 500 briket evin büyük kısmının tamamlandığı aktarılan açıklamada son olarak 50'si AK Parti İzmir Milletvekili Binali Yıldırım ile ailesine ait, 250 evin Kelbit köyünde Sadakataşı Derneği Başkanı Kemal Özdal'ın da katılımıyla gerçekleştirilen törenle teslim edildiği, Kelbit'te 30 dönüm arazi üzerine inşa edilen, 24 metrekarelik briket evlerin çevresine ise ilerleyen günlerde okul, cami ve park inşa edileceği bildirildi.

Açıklamada görüşüne yer verilen Sadakataşı Derneği Başkanı Özdal, İdlib'de 19 farklı bölgede toplu konut projesini sürdürdüklerini belirtti.

Başta AK Parti İzmir Milletvekili Yıldırım ve ailesi olmak üzere tüm hayırseverlerin katkılarına teşekkür eden Özdal, Suriye'de inşa etmeyi hedefledikleri briket ev sayısının 5 bin olduğunu bildirdi.



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