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Dünya

Rusya'nın yasa dışı ilhak ettiği Kırım'da 50'den fazla kişi gözaltına alındı

Ukrayna Dışişleri Bakan Yardımcısı Emine Ceppar, Rusya'nın yasa dışı ilhak ettiği Kırım'da 50'den fazla kişinin gözaltına alındığını duyurdu.

Talha Yavuz   | 04.09.2021
Rusya'nın yasa dışı ilhak ettiği Kırım'da 50'den fazla kişi gözaltına alındı

Kiev

Ceppar Twitter'dan yaptığı paylaşımda, Ukraynalı vatandaşlarına yapılan kitle baskısının Kırım Platformu'na karşı intikam amaçlı olduğunu belirtti.

Bakan Yardımcısı Ceppar, kısa süre önce gözaltına alınan 5 Kırım Tatar Türkünün akıbetini öğrenmek için Kırım'daki Rusya Federal Güvenlik Servisi (FSB) binasına gelen aralarında 2 gazetecinin de olduğu 50'den fazla kişinin gözaltına alındığını açıkladı.

Kırım'da Rus güvenlik güçleri Kırım Tatar Milli Meclisi Başkan Yardımcısı Neriman Celal'in de aralarında olduğu 5 Kırım Tatar Türkünü gözaltına almıştı.

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