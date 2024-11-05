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Dünya

Rusya'nın petrol ve doğal gaz gelirleri yüzde 32,3 arttı

Rusya Maliye Bakanlığı, petrol ve doğal gaz gelirlerinin, yılın 10 ayında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 32,3 artarak 9,5 trilyon rubleye (yaklaşık 97 milyar dolar) çıktığını bildirdi.

Emre Gürkan Abay  | 05.11.2024 - Güncelleme : 05.11.2024
Rusya'nın petrol ve doğal gaz gelirleri yüzde 32,3 arttı

Moskova

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, bütçedeki ilave petrol ve doğal gaz gelirlerinin kasımda 105,1 milyar ruble (yaklaşık 1 milyar dolar) seviyesinde gerçekleşmesinin beklendiği ifade edildi.

Petrol ve doğal gaz gelirlerinin ekimde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 25,9 azalarak 1,2 trilyon rubleye gerilediği bilgisine yer verilen açıklamada, yılın 10 ayında ise yüzde 32,3 artışla 9,5 trilyon rubleye çıktığı kaydedildi.

Açıklamada, bütçe kuralları gereği 7 Kasım ile 5 Aralık arasında döviz ve altın alımlarının yüzde 35,5 artarak 87,5 milyar rubleye ulaşacağı belirtildi.

Rusya'da savaşla artan bütçe harcamaları nedeniyle 2025-2027 bütçesinde özellikle enerji şirketlerine yönelik vergilerin artırılması planlanıyor. Rus hükümeti söz konusu artışla bütçe gelirlerini yüzde 12 artırmayı hedefliyor.

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