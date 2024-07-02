Dolar
32.66
Euro
35.06
Altın
2,333.41
ETH/USDT
3,443.50
BTC/USDT
62,856.00
BIST 100
10,343.31
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya, Rusya-Ukrayna Savaşı

Rusya'nın BM Daimi Temsilcisi Nebenzia: İstanbul'da 2022'de Ukrayna krizi çözüme çok yakındı

Rusya'nın Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Vassily Nebenzia, Ukrayna krizinin 2022'de İstanbul'da sağlanan anlaşmayla çözüme çok yaklaştığını ancak "Batılı sponsorların" Ukrayna'ya savaşmaya devam etmesi çağrısında bulunduğunu belirtti.

Şerife Çetin  | 02.07.2024 - Güncelleme : 02.07.2024
Rusya'nın BM Daimi Temsilcisi Nebenzia: İstanbul'da 2022'de Ukrayna krizi çözüme çok yakındı

New York

Nebenzia, BM binasında gazetecilerin sorularını yanıtladı.

"Zelenskiy rejiminin sözde barış planının" esasen bir plan değil "şaka" olduğunu söyleyen Nebenzia, bu plan çerçevesinde düzenlenen konferansın da büyük bir başarısızlık olduğunu ifade etti.

Nebenzia, "Başkan (Vladimir) Putin'in de dediği gibi, İstanbul'da 2022'de Ukrayna krizi çözüme çok yakındı. Sonra ne oldu? Batılı sponsorları Ukrayna'ya 'Rusya'yla savaşmaya devam et' dediler." ifadelerini kullandı.

Özellikle dönemin İngiltere Başbakanı Boris Johnson'un bu rolü üstlendiğini ve "Buça kışkırtması" yapıldığını kaydeden Nebenzia, "Anlaşma yüzde 95 hazırdı. Sonra Ukraynalılar müzakerelerden çekildi." dedi.

İstanbul müzakereleri

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın arabuluculuk girişimlerinin neticesi olarak 29 Mart 2022'de İstanbul’da yapılan müzakereler sonucunda Ukrayna tarafı, Rus tarafına gelecekteki olası yazılı anlaşmanın ilkelerini teslim etmiş, anlaşmaya çok yaklaşılmıştı.

Rusya'nın Buça’da katliam yaptığına ilişkin iddialar ortaya çıktıktan sonra görüşmeler kesilmişti. 17 Mayıs’ta Ukrayna tarafı, ülkedeki durumun çok değiştiğini ve Rusya ile müzakereleri askıya aldıklarını duyurmuştu.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Mülki İdare Amirleri Atama Kararnamesi Resmi Gazete'de
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığına atanan Kurum'dan, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür
Sağlık Bakanlığına Kemal Memişoğlu, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığına Murat Kurum atandı
Bakan Özhaseki: Bu kutlu görevi sağlık sorunlarım sebebiyle bırakmak istediğimi Sayın Cumhurbaşkanımıza arz ettim
Dışişleri Bakanlığından Suriye'nin kuzeyinde yaşananlara ilişkin açıklama

Benzer haberler

Rusya'nın BM Daimi Temsilcisi Nebenzia: İstanbul'da 2022'de Ukrayna krizi çözüme çok yakındı

Rusya'nın BM Daimi Temsilcisi Nebenzia: İstanbul'da 2022'de Ukrayna krizi çözüme çok yakındı

Rusya'nın BM Daimi Temsilcisi Nebenzia: ABD'nin Gazze kararı, süreci sabote etmek için kullanılıyor

Rusya, Türkiye'den 38,2 milyon adet yumurta ithal etti

Rusya: Ukrayna'da 2 yerleşim birimini ele geçirdik

Rusya: Ukrayna'da 2 yerleşim birimini ele geçirdik
Batılı ülkelerden Ukrayna'ya yılın ilk yarısında 13,8 milyar dolar mali yardım

Batılı ülkelerden Ukrayna'ya yılın ilk yarısında 13,8 milyar dolar mali yardım
Rusya: Ukrayna meselesi çözümü ile ilgili her türlü diyaloğa açığız

Rusya: Ukrayna meselesi çözümü ile ilgili her türlü diyaloğa açığız
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet