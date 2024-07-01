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Dünya

Rusya'nın BM Daimi Temsilcisi Nebenzia: ABD'nin Gazze kararı, süreci sabote etmek için kullanılıyor

Rusya'nın Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Vassily Nebenzia, BM Güvenlik Konseyi'nde (BMGK) 10 Haziran'da kabul edilen ABD'nin Gazze kararının, süreci sabote etmek için kullanıldığını söyledi.

Şerife Çetin  | 01.07.2024 - Güncelleme : 01.07.2024
Rusya'nın BM Daimi Temsilcisi Nebenzia: ABD'nin Gazze kararı, süreci sabote etmek için kullanılıyor

New York

Nebenzia, BMGK dönem başkanlığının temmuz ayında Rusya'ya geçmesi vesilesiyle basın toplantısı düzenledi.

AA muhabirinin, "BMGK 10 Haziran'da Gazze'de ateşkese ilişkin bir karar kabul etti. İsrail'in durmak bilmeyen saldırıları, söz konusu kararın uygulanmadığını gösteriyor. BMGK, kararın uygulanması için ne yapabilir?" sorusunu yanıtladı.

Nebenzia, öncellikle "kesin, acil ve denetlenebilen" ateşkes talebinde bulunulması gerektiğini vurguladı.

ABD'nin kararının ateşkes konusunu net bir şekilde ele almadığını kaydeden Nebenzia, kararda atıfta bulunulan ABD Başkanı Joe Biden'ın planının ise "muğlak" olduğunu, gerekli detaylara yer verilmediğini dile getirdi.

Rusya'nın bu nedenle çekimser oy kullandığını, nasıl uygulanacağı, hedefleri ve zaman dilimi belli olmayan bir karara imza atmak istemediklerini söyleyen Nebenzia, "Meslektaşlarımıza açık bir çek vererek sürecin sabote edilmesine izin vermek istemedik. ABD'nin Gazze kararı, süreci sabote etmek için kullanılıyor." diye konuştu.

Nebenzia, kararı desteklediği yönündeki tüm güvencelerine rağmen İsrail'in hemen kararın kabulünden sonra yaptığı açıklamayla bunun gerçek olmadığının anlaşıldığını kaydetti.

"Şimdi Hamas'ı suçlamaya çalışıyorlar ancak Hamas kararın nasıl uygulanabileceği yönünde görüşünü bildirdi." diyen Rus Daimi Temsilci, "Yani anlayacağınız pinpon oyunu devam ediyor ama gerçekte hiçbir şey olmuyor." ifadelerini kullandı.

BMGK'de ABD Başkanı Joe Biden'ın açıkladığı ve ilk aşamasında Gazze'de ateşkes öngören 3 aşamalı teklife destek talep edilen karar tasarısı 10 Haziran'da kabul edilmişti.

İsrail'in, Biden'ın teklifini kabul ettiği belirtilen kararda, Hamas'a da teklifi kabul etme ve uygulama çağrısı yapılmıştı.



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