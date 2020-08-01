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Dünya

Rusya'dan Türkiye'ye Kovid-19 nedeniyle ara verilen uçak seferleri yeniden başladı

Rusya'dan Türkiye'ye, yeni tip koronavirüs nedeniyle ara verilen tarifeli uçak seferlerine yeniden başlandı.

Emre Gürkan Abay   | 01.08.2020
Rusya'dan Türkiye'ye Kovid-19 nedeniyle ara verilen uçak seferleri yeniden başladı Fotoğraf: Sefa Karacan / AA

Moskova

Rusya’nın başkenti Moskova’da bulunan Vnukovo Havalimanına gelen yolcular, bugün 02:15'te yola çıkacak Türk Hava Yolları (THY) uçağında yer almak için işlemlerini yaptırdı. 

Rusya'dan Türkiye'ye Kovid-19 nedeniyle ara verilen uçak seferleri yeniden başladı

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle ara verilen tarifeli seferlere yeniden başlanmasınn ardından Rusya'nın başkenti Moskova'dan gelen ilk sefer İstanbul Havalimanı'na ulaştı. ( İslam Yakut - Anadolu Ajansı )

Çoğunluğunu Rus vatandaşlarının oluşturduğu yolculardan bazıları, İstanbul üzerinden Antalya’ya giderek tatil yapmayı hedeflediklerini söyledi.

Geçen yıl ağırladığı yaklaşık 7 milyon Rus turistle Türkiye, Rus vatandaşlarının en çok ziyaret ettiği ülkeler arasında ilk sıralarda yer alıyor. 

Sabah saatlerinde, THY'nin tarifeli seferiyle İstanbul'a gelen ve çoğunluğunu Rus vatandaşlarının oluşturduğu yolcular, körükten terminale alındı.

Termal kamerayla vücut ısıları kontrol edilen yolcuların çoğunluğunun maske taktıkları görüldü. 

Yolculardan Maslennikova Dilyara, Moskova'da yaşadığını, çok istemesine rağmen seferlerin durdurulması nedeniyle Türkiye'ye gelemediğini söyledi. 

Seferlerin tekrar başlamasıyla vakit kaybetmeden uçak bileti aldığını, arkadaşıyla İstanbul'da 12 gün kalarak gezeceklerini ifade eden Dilyara, "İstanbul'u gezdikten sonra Kapadokya'ya geçeceğiz. Umarım Türkiye tatilimiz istediğimiz gibi geçer. İstanbul'da olduğumuz için çok mutluyuz." dedi. 

Arkadaşıyla tatil yapmak için İstanbul'a gelen Galina Burenkova da Rusya'dan Türkiye'ye seferlerin yeniden başlatılmasından mutluluk duyduğunu belirtti.

Türkiye'yi çok sevdiğini belirten Burenkova, İstanbul'da bir süre gezdikten sonra gidenlerin övgüyle bahsettiği Kapadokya'ya geçeceklerini söyledi.

Pasaport kontrolünden geçen yolcular, bagajlarını aldıktan sonra havalimanından ayrıldı.

Türkiye ile Rusya arasındaki uçuşlar, Kovid-19 salgını nedeniyle mart ayında durdurulmuştu.

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