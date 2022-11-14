Dolar
18.61
Euro
19.27
Altın
1,772.94
ETH/USDT
1,244.40
BTC/USDT
16,632.00
BIST 100
4,570.20
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

Rusya'dan sinema oyuncusu Jim Carrey dahil 100 Kanada vatandaşına yaptırım kararı

Rusya Dışişleri Bakanlığı, sinema oyuncusu Jim Carrey'nin de aralarında bulunduğu 100 Kanada vatandaşına yönelik yaptırım kararı aldı.

Dmitri Chirciu   | 14.11.2022
Rusya'dan sinema oyuncusu Jim Carrey dahil 100 Kanada vatandaşına yaptırım kararı

Moskova

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Kanada'nın Rusya'nın yönetim, iş, çevre ve kültür temsilcileri, siyasetçileri ve milletvekilleri ile uzmanlarına yönelik yaptırım uygulamaya devam ettiği belirtildi.

Buna yanıt olarak 100 Kanadalının yaptırım listesine alındığı ve Rusya'ya girişlerine yasak getirildiği kaydedilen açıklamada, söz konusu isimlerin yer aldığı liste yayımlandı.

Listede, Kanada'nın yüksek düzeyli memurlarının yanı sıra iş insanları, aktivistler, basın ve finans kuruluşları temsilcileri yer aldı.

Söz konusu yaptırım listesinde, ünlü sinema oyuncusu Jim Carrey de bulunuyor.

Rusya Dışişleri Bakanlığı, 200 ABD vatandaşının da yaptırım listesine alındığını ve ülkeye girişinin yasaklandığını 11 Kasım'da bildirmişti.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
İletişim Başkanı Altun, MİT ev sahipliğindeki CIA-SVR görüşmesini değerlendirdi
Basın İlan Kurumu, internet haber sitelerinin temsilcileriyle görüşmelere başladı
Unuttuğu anahtarını almak için bacağına bağladığı halatla sarkan 72 yaşındaki adam binada asılı kaldı
İstiklal Caddesi'ndeki ağaçlar kaldırılıyor
Beyoğlu'ndaki terör saldırısı, İstiklal Caddesi'ne konulan bankları gündeme getirdi

Benzer haberler

İletişim Başkanı Altun, MİT ev sahipliğindeki CIA-SVR görüşmesini değerlendirdi

İletişim Başkanı Altun, MİT ev sahipliğindeki CIA-SVR görüşmesini değerlendirdi

Rusya'dan sinema oyuncusu Jim Carrey dahil 100 Kanada vatandaşına yaptırım kararı

Ukrayna: Herson'da durum kontrol altında

Kremlin: Ankara’daki CIA ile Rus istihbaratı görüşmesi ABD’nin isteğiyle yapıldı

Kremlin: Ankara’daki CIA ile Rus istihbaratı görüşmesi ABD’nin isteğiyle yapıldı
İngiltere'den İran İletişim Bakanının da aralarında olduğu 24 kişiye yaptırım

İngiltere'den İran İletişim Bakanının da aralarında olduğu 24 kişiye yaptırım
AB'den İran'a yeni yaptırımlar

AB'den İran'a yeni yaptırımlar
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet