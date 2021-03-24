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Dünya

Rusya'dan NATO'ya 'üye ülkelerin sorunlarıyla ilgilenin' çağrısı

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Zaharova, NATO'nun kendi sorunlarıyla ilgilenmesi gerektiğini söyledi.

Dmitri Chirciu   | 24.03.2021
Rusya'dan NATO'ya 'üye ülkelerin sorunlarıyla ilgilenin' çağrısı

Moskova

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, gazetecilere yaptığı açıklamada, NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg'in "Rusya'nın saldırgan tavır sergilediği" yönündeki açıklamasını değerlendirdi.

NATO'ya üye ülkelerde sorunlar bulunduğuna işaret eden Zaharova, "Üye ülkelerinizdeki sorunlarla ilgilenin. NATO ülkelerinde aşılama, kriz ve insan hakları gibi sorunlara müdahale edilmesi gerekiyor." dedi.

Zaharova, "Bu sorunları başarılı şekilde çözdüğünüzde, tecrübenizi incelemeye başlayacağız." ifadesini kullandı.

NATO Genel Sekreteri Stoltenberg, 22 Mart'ta yaptığı açıklamada, Rusya'nın, son yıllarda Gürcistan ve Ukrayna gibi komşularına karşı saldırgan tavır sergilediğini, NATO müttefiklerinin iç siyasi süreçlerine müdahale ettiğini ve ülkedeki muhaliflere baskı uyguladığını söylemişti.

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