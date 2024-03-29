Dolar
32.37
Euro
35.00
Altın
2,233.04
ETH/USDT
3,547.90
BTC/USDT
70,134.00
BIST 100
9,122.42
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, Kütahya’nın Tavşanlı ilçesinde düzenlenen mitingde konuşuyor Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, İstanbul’da gündeme ilişkin basın mensuplarına açıklamalarda bulunuyor Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Siirt’in Kurtalan ilçesinde düzenlenen mitingde konuşuyor
logo
Dünya

Rusya'daki terör saldırısında hayatını kaybedenlerin sayısı 144'e yükseldi

Rusya'nın başkenti Moskova'daki terör saldırısında hayatını kaybedenlerin sayısı 144'e çıktı.

Emre Gürkan Abay  | 29.03.2024 - Güncelleme : 29.03.2024
Rusya'daki terör saldırısında hayatını kaybedenlerin sayısı 144'e yükseldi

Moskova

MOSKOVA (AA) - Rusya'nın başkenti Moskova'daki terör saldırısında hayatını kaybedenlerin sayısı 144'e çıktı.

Rusya Sağlık Bakanı Mihail Muraşko, Moskova'da gazetecilere yaptığı açıklamada, 22 Mart'ta "Crocus City Hall" konser salonuna gerçekleştirilen terör saldırısı nedeniyle yaralananların tedavisinin sürdüğünü söyledi.

Tedavi görenlerden birinin bugün hayatını kaybettiğini belirten Muraşko, "Maalesef durumu son derece ağır olanlardan biri hayatını kaybetti. Doktorlar mümkün olan her şeyi yaptı." dedi.

Muraşko, hastanelerde 17'sinin durumu ağır 69 kişinin tedavisinin sürdüğünü kaydetti.

Rusya Acil Durumlar Bakanlığından 27 Mart’ta yapılan açıklamada, saldırıda hayatını kaybedenlerin sayısının 143’e çıktığı bildirmişti.

Moskova'da konser salonuna düzenlenen terör saldırısı

Rusya'nın başkenti Moskova’da "Crocus City Hall" adlı konser salonunda 22 Mart akşamı silahlı kişilerce terör saldırısı düzenlenmişti. Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, saldırganların otomatik silahlarla salonda rastgele ateş açtıkları görülmüştü.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, saldırıyı düzenleyen 4 teröristin de içinde olduğu 11 kişinin yakalandığını bildirmişti.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Hatay'da depremlerde hasar alan ve restorasyonu tamamlanan mescit ibadete açıldı
İçişleri Bakanı Yerlikaya başkanlığında "Güvenlik Toplantısı" yapıldı
YSK Başkanı Yener: 31 Mart 2024 tarihinde gerçekleşecek seçimlere hazır vaziyetteyiz
Nurdağı'nda köy evleri depremzedelere teslim ediliyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Seferberlik anlayışıyla çalışarak 650 bin konutun dönüşümünü 5 yılda tamamlayacağız

Benzer haberler

Rusya motorin ihracatını yasaklamayı planlamıyor

Rusya motorin ihracatını yasaklamayı planlamıyor

Rusya'daki terör saldırısında hayatını kaybedenlerin sayısı 144'e yükseldi

Türk turizmciler Rus turist sayısında bu yıl 2023'ü geride bırakmayı bekliyor

ABD, konser saldırısından önce Rusya'ya yazılı "terör tehdidi" uyarısı göndermiş

ABD, konser saldırısından önce Rusya'ya yazılı "terör tehdidi" uyarısı göndermiş
GÖRÜŞ - Avrupa'nın en büyük NATO üssü neden Romanya'da kurulacak?

GÖRÜŞ - Avrupa'nın en büyük NATO üssü neden Romanya'da kurulacak?
Ukrayna Dışişleri Bakanı Kuleba: Moskova'daki saldırıyı Ukrayna ile ilişkilendirmek yanlış ve absürt

Ukrayna Dışişleri Bakanı Kuleba: Moskova'daki saldırıyı Ukrayna ile ilişkilendirmek yanlış ve absürt
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet