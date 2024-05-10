Rusya'da yolcu otobüsünün nehre düşmesi sonucu 4 kişi öldü
Moskova
Rusya'nın St. Petersburg şehrinde yolcu otobüsünün nehre düşmesi sonucu 4 kişi hayatını kaybetti.
Rus haber ajansı Tass'a göre, kent merkezinde seyir halindeki otobüs Moyka Nehri'ne düştü.
Kazada yaklaşık 20 kişinin bulunduğu otobüsteki 4 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi ağır yaralandı.
Kaza yerine arama kurtarma ekipleri sevk edildi.
Yaralılar, çevredeki hastanelere kaldırıldı.
Rusya İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, soruşturma başlatılan kazanın nedeninin araştırıldığı bildirildi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.