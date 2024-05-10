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Dünya

Rusya'da yolcu otobüsünün nehre düşmesi sonucu 4 kişi öldü

Dmitri Chirciu  | 10.05.2024 - Güncelleme : 10.05.2024
Rusya'da yolcu otobüsünün nehre düşmesi sonucu 4 kişi öldü

Moskova

Rusya'nın St. Petersburg şehrinde yolcu otobüsünün nehre düşmesi sonucu 4 kişi hayatını kaybetti.

Rus haber ajansı Tass'a göre, kent merkezinde seyir halindeki otobüs Moyka Nehri'ne düştü.

Kazada yaklaşık 20 kişinin bulunduğu otobüsteki 4 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi ağır yaralandı.

Kaza yerine arama kurtarma ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Rusya İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, soruşturma başlatılan kazanın nedeninin araştırıldığı bildirildi.

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