Rusya'da siyaset uzmanı Dugin’in kızının ölümüyle ilgili soruşturma başlatıldı
Rusya’nın tanınmış siyaset uzmanı Aleksandr Dugin’in kızı Darya Dugina’nın hayatını kaybetmesiyle ilgili soruşturma başlatıldı.
Moskova
Rusya’nın tanınmış siyaset uzmanı Aleksandr Dugin’in kızı Darya Dugina’nın, içinde bulunduğu aracın infilak etmesi nedeniyle hayatını kaybettiği bildirildi.
Rus basınında yer alan haberlerde, Darya Dugina’nın bulunduğu aracın Moskova’nın Odintsova bölgesinde patladığı belirtildi.
Dugina’nın patlamada yaşamını yitirdiği ifade edilen haberlerde, Aleksandr Dugin’in olay yerine gittiği kaydedildi.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı
Rusya Soruşturma Komitesinden yapılan açıklamada, Darya Dugina’nın, içinde bulunduğu aracın patlatılması nedeniyle hayatını kaybettiği anımsatıldı.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldığı kaydedilen açıklamada, Dugina'nın sürdüğü araca patlayıcı cihazın yerleştirildiği ve araç seyir halindeyken patlatıldığı ifade edildi.
Arabanın, Aleksandr Dugin'e ait olduğu belirtiliyor.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.