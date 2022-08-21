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Dünya

Rusya'da siyaset uzmanı Dugin’in kızının ölümüyle ilgili soruşturma başlatıldı

Rusya’nın tanınmış siyaset uzmanı Aleksandr Dugin’in kızı Darya Dugina’nın hayatını kaybetmesiyle ilgili soruşturma başlatıldı.

Dmitri Chirciu, Emre Gürkan Abay   | 21.08.2022
Rusya'da siyaset uzmanı Dugin’in kızının ölümüyle ilgili soruşturma başlatıldı

Moskova

Rusya’nın tanınmış siyaset uzmanı Aleksandr Dugin’in kızı Darya Dugina’nın, içinde bulunduğu aracın infilak etmesi nedeniyle hayatını kaybettiği bildirildi.

Rus basınında yer alan haberlerde, Darya Dugina’nın bulunduğu aracın Moskova’nın Odintsova bölgesinde patladığı belirtildi.

Dugina’nın patlamada yaşamını yitirdiği ifade edilen haberlerde, Aleksandr Dugin’in olay yerine gittiği kaydedildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı

Rusya Soruşturma Komitesinden yapılan açıklamada, Darya Dugina’nın, içinde bulunduğu aracın patlatılması nedeniyle hayatını kaybettiği anımsatıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldığı kaydedilen açıklamada, Dugina'nın sürdüğü araca patlayıcı cihazın yerleştirildiği ve araç seyir halindeyken patlatıldığı ifade edildi.

Arabanın, Aleksandr Dugin'e ait olduğu belirtiliyor.

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