Dolar
13.57
Euro
15.33
Altın
1,801.88
ETH/USDT
2,580.00
BTC/USDT
36,457.00
BIST 100
1,995.54
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Cumhurbaşkanı Erdoğan Ukrayna'da
logo
Dünya

Rusya ve Belarus bu yıl 20'den fazla ortak askeri tatbikat düzenleyecek

Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu, Belarus ile bu yıl 20'den fazla ortak askeri tatbikat düzenleyeceklerini söyledi.

Dmitri Chirciu   | 03.02.2022
Rusya ve Belarus bu yıl 20'den fazla ortak askeri tatbikat düzenleyecek

Minsk


Belarus Cumhurbaşkanı Aleksandr Lukaşenko ile başkent Minsk'te bir araya gelen Şoygu, Rusya ve Belarus'un ortak askeri tatbikatlarıyla ilgili açıklamalarda bulundu.

Belarus ile 10-20 Şubat'ta "Müttefik Kararlılığı-2022" ortak askeri tatbikatını düzenleyeceklerini bildiren Şoygu, bunun için Rusya'nın doğusundan Belarus'a askeri birlikler ile teçhizatın sevk edildiğini belirtti.

Şoygu, gelecekte "Doğu-2022" askeri tatbikatının da düzenleneceği bilgisini paylaşarak, "Bu yıl 20'den fazla ortak tatbikatımız var." ifadesini kullandı.

"Ukrayna ile sınırı güçlendirmeyi hedefliyoruz"

Belarus Cumhurbaşkanı Lukaşenko da söz konusu tatbikatlarla Ukrayna ile sınırı güçlendirmeyi hedeflediklerini dile getirerek, "Durum gerginleştiriliyor. Cevap vermeye zorlanıyoruz." dedi.

Rusya'nın tatbikatlar için sevk ettiği askeri teçhizatı gelecekte satın almayı planladıklarını belirten Lukaşenko, "Bu, NATO ve Ukrayna'nın eylemleriyle bağlantılı olarak Birlik Devletimiz için kritik derecede önemlidir." değerlendirmesinde bulundu.

Rusya'nın desteği ile eğitim amaçlı askeri merkezleri oluşturmaya hazır olduklarını ifade eden Lukaşenko, bunun, Rusya'da üretilen hava savunma sistemleri ile modern silahları kullanmayı öğrenmeleri için önemli olduğunu vurguladı.

S-400'ler Belarus'a ulaştı

Belarus Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Rusya’nın askeri tatbikatlar için gönderdiği S-400 hava savunma sistemleri Belarus'a ulaştı.

Bu sistemlerin Belarus'un Brest bölgesinde bulunan poligondaki tatbikatlarda kullanılacağı belirtildi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Dil altına uygulanabilen yerli Kovid-19 aşısı için 'gönüllü' arayışı sürüyor
İtalya'da Kovid-19 aşısı yaptıranlar için tedbirler gevşetiliyor
Filistin'de Kovid-19 nedeniyle okullar tatil edildi
Bakan Koca: Molnupiravir etken maddeli antiviral ilacın kullanımı gelecek hafta itibarıyla başlayacak
Türkiye'de 110 bin 682 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 217 kişi hayatını kaybetti

Benzer haberler

Arjantin Devlet Başkanı Fernandez, IMF ve ABD bağımlılığından kurtulmak istiyor

Arjantin Devlet Başkanı Fernandez, IMF ve ABD bağımlılığından kurtulmak istiyor

Rusya ve Belarus bu yıl 20'den fazla ortak askeri tatbikat düzenleyecek

Kremlin'den ABD'nin Avrupa'ya ilave asker gönderme kararına tepki

İttifakın sınav günü: ABD, Avrupa'ya güveniyor mu?

İttifakın sınav günü: ABD, Avrupa'ya güveniyor mu?
Biden ve Macron telefonda Rusya-Ukrayna krizini görüştü

Biden ve Macron telefonda Rusya-Ukrayna krizini görüştü

Macron, Ukrayna konusunu görüşmek için Rusya'ya gidebileceğini bildirdi

Macron, Ukrayna konusunu görüşmek için Rusya'ya gidebileceğini bildirdi