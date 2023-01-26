Dolar
18.81
Euro
20.51
Altın
1,936.71
ETH/USDT
1,607.70
BTC/USDT
22,985.00
BIST 100
5,285.37
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya, Rusya-Ukrayna Savaşı

Rusya, Ukrayna'nın bazı bölgelerine hava saldırısı düzenledi

Rusya'nın, Ukrayna'nın bazı bölgelerine hava saldırısı düzenlediği bildirildi.

Davit Kachkachishvili   | 26.01.2023
Rusya, Ukrayna'nın bazı bölgelerine hava saldırısı düzenledi

Kiev

Ukrayna Hava Kuvvetleri Sözcüsü Yuriy Ignat, Rus savaş uçaklarının ülkesine 30'dan fazla füze fırlattığını açıkladı.

Ignat, Rusya'nın Murmansk bölgesinden 6 kadar Tu-95 savaş uçağının havalandığını ve ülkesine füzeler fırlattığını kaydetti.

Kiev'de patlama sesleri

Öte yandan Kiev Belediye Başkanı Vitaliy Kliçko, Telegram'dan yaptığı açıklamada, başkentte patlama seslerinin duyulduğunu bildirdi.

Ukrayna Devlet Başkanlık Ofisi Başkanı Andriy Yermak ise sosyal paylaşım hesabından yaptığı açıklamada, Rusların attığı ilk füzelerin havada vurulduğunu belirtti.






Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
İçişleri Bakanı Soylu: "Nüfus arşivinde 468 milyon 420 bin 923 belge dijitalleştirildi"
Afyonkarahisar'da göl ve barajlarda su seviyesi "kritik" eşiğe düştü
Kuraklık orman varlığını ve biyoçeşitliliği de tehdit ediyor
Anayasa Mahkemesi, HDP'nin "kapatma davasının seçim sonrasına bırakılması" başvurusunu reddetti
Kuraklık, İzmir'deki içme suyu barajlarında doluluk oranını düşürdü

Benzer haberler

Kremlin: Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah sevkiyatı çatışmaya doğrudan müdahil olmaktır

Kremlin: Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah sevkiyatı çatışmaya doğrudan müdahil olmaktır

Rusya, Ukrayna'nın bazı bölgelerine hava saldırısı düzenledi

Ukrayna'nın Bahmut şehrindeki siviller ağır bombardıman altında tahliye ediliyor

Türk şirket Karpowership, Ukrayna'ya yüzer enerji santrali tedariki için mutabakat zaptı imzaladı

Türk şirket Karpowership, Ukrayna'ya yüzer enerji santrali tedariki için mutabakat zaptı imzaladı
İsviçre'den Rusya'ya, 'Ukrayna'daki askeri saldırganlığı' gerekçesiyle yeni yaptırımlar

İsviçre'den Rusya'ya, 'Ukrayna'daki askeri saldırganlığı' gerekçesiyle yeni yaptırımlar
ABD Dışişleri: Tanklar Ukrayna'nın sadece kendi topraklarını savunması koşuluyla verilecek

ABD Dışişleri: Tanklar Ukrayna'nın sadece kendi topraklarını savunması koşuluyla verilecek
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet