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Dünya, Rusya-Ukrayna Savaşı

Rusya: Ukrayna’nın 15 İHA ile Rus topraklarına saldırı düzenleme girişimi engellendi

Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna’nın Rus topraklarına 15 insansız hava aracıyla (İHA) saldırı düzenleme girişiminin engellendiğini bildirdi.

Dmitri Chirciu  | 07.04.2024 - Güncelleme : 07.04.2024
Rusya: Ukrayna’nın 15 İHA ile Rus topraklarına saldırı düzenleme girişimi engellendi

Moskova

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Ukrayna’nın Rus topraklarındaki unsurlara İHA ile saldırı girişiminde bulunduğu belirtildi.

Açıklamada, Belgorod bölgesinde 12, Bryansk bölgesinde 3 İHA’nın Rus hava savunma sistemlerince imha edildiği aktarıldı.

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