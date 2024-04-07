Rusya: Ukrayna’nın 15 İHA ile Rus topraklarına saldırı düzenleme girişimi engellendi
Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna’nın Rus topraklarına 15 insansız hava aracıyla (İHA) saldırı düzenleme girişiminin engellendiğini bildirdi.
Moskova
Bakanlıktan yapılan açıklamada, Ukrayna’nın Rus topraklarındaki unsurlara İHA ile saldırı girişiminde bulunduğu belirtildi.
Açıklamada, Belgorod bölgesinde 12, Bryansk bölgesinde 3 İHA’nın Rus hava savunma sistemlerince imha edildiği aktarıldı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.