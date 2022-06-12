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Dünya, Rusya-Ukrayna Savaşı

Rusya: Ukrayna’da ABD'nin verdiği tanksavar ve uçaksavar füze sistemlerini imha ettik

Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna'nın Ternopil bölgesinde ABD ve Avrupa ülkelerinin tedarik ettiği tanksavar ve uçaksavar füze sistemlerinin bulunduğu deponun imha edildiğini bildirdi.

Dmitri Chirciu   | 12.06.2022
Rusya: Ukrayna’da ABD'nin verdiği tanksavar ve uçaksavar füze sistemlerini imha ettik

Moskova

Bakanlık Sözcüsü İgor Konaşenkov, Ukrayna’da savaştaki Rus ordusunun eylemleriyle ilgili bilgileri paylaştı.

Rus ordusunun Ukrayna'da askeri alanlara yönelik saldırılar düzenlediğini belirten Konaşenkov, "Ternopil bölgesinde bulunan Çortkiv yerleşim biriminin yakınlarında ABD ve Avrupa ülkelerinin Ukrayna yönetimine tedarik ettiği tanksavar ve taşınabilir uçaksavar füze sistemlerinin bulunduğu depo denizden fırlatılan ‘Kalibr’ yüksek hassasiyetli füzelerle imha edildi." dedi.

Konaşenkov, son 24 saatte havadan fırlatılan yüksek hassasiyetli füzelerle 15 askeri alanın vurulduğunu, bu saldırılarda "Buk M-1" hava savunma füze sistemi, radar ve roketatar bataryalarının yok edildiğini söyledi.

"Rus taktik birliklerinin, 150 Ukraynalı milliyetçi, 6 tank, 5 topçu teçhizatı ile 10 özel aracı imha ettiğini" belirten Konaşenkov, Ukrayna ordusuna ait 3 "Su-25" tipi savaş uçağı ve 8 insansız hava aracının düşürüldüğünü kaydetti.

Konaşenkov, Herson bölgesinde 2 "Toçka-U" balistik füze ve 3 "Uragan" çok namlulu roketatarın ele geçirildiği bilgisini paylaşarak, "Bugüne kadar Ukrayna’da 201 uçak, 130 helikopter, 1188 insansız hava aracı, 338 hava savunma füze sistemi, 3 bin 514 tank ve zırhlı araç, 508 çok namlulu roketatar, 1870 obüs ve havan topu, 3 bin 570 özel askeri araç yok edildi." ifadelerini kullandı.

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