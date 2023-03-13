Rusya: Tahıl Koridoru Anlaşması'nın 60 gün süreyle bir kez daha uzatılmasına itiraz etmiyoruz
Rusya, 18 Mart'ta sona erecek Tahıl Koridoru Anlaşması'nın 60 gün süreyle bir kez daha uzatılmasına itiraz etmediğini bildirdi.
Geneve
Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergey Verşinin, Cenevre'de Birleşmiş Milletler (BM) Ticaret ve Kalkınma Konferansı (UNCTAD) Genel Sekreteri Rebeca Grynspan, BM İnsani İşlerden Sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı ve Acil Yardım Koordinatörü Martin Griffiths ile Tahıl Koridoru Anlaşması'nın uzatılmasıyla ilgili yaptığı görüşmenin ardından yazılı açıklama yaptı.
Verşinin, tartışmanın odak noktasının, 22 Temmuz 2022'de İstanbul'da imzalanan "paket" anlaşmaların uygulanması olduğuna işaret ederek, bunların birbiriyle ilişkili 2 bölümden oluşan Ukrayna gıdalarının ve amonyak dahil olmak üzere gübreler için ham maddelerin ihracatına ilişkin "Karadeniz Girişimi" ile yerel tarımsal ihracatın normalleştirilmesine ilişkin Rusya-BM Mutabakat Zaptı olduğunu belirtti.
Kapsamlı ve samimi geçen bir görüşmede, Ukrayna ürünlerinin ticari ihracatının istikrarlı bir hızda yürütülerek Kiev'e önemli kazançlar getirmesine rağmen Rus tarım ihracatçıları üzerindeki kısıtlamaların hala yürürlükte olduğunun bir kez daha doğruladığını kaydeden Verşinin, Washington, Brüksel ve Londra tarafından açıklanan gıda ve gübreler için yaptırım muafiyetlerinin esasen etkin olmadığını ifade etti.
Verşinin, bu bağlamda Rusya'nın, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres tarafından önerilen İstanbul Anlaşmaları'nın paket niteliğini de dikkate alarak, 18 Mart'ta ikinci dönemi sona eren Tahıl Koridoru Anlaşması'nın sadece 60 gün bir kez daha uzatılmasına itiraz etmediğini bildirdi.
"Bundan sonraki duruşumuz, tarımsal ihracatımızın normalleşmesi konusunda sözde değil fiilen somut ilerleme kaydedilmesine bağlı olacaktır." değerlendirmesinde bulunan Verşinin, banka ödemeleri, nakliye lojistiği, sigortaları, finansal faaliyetlerin çözülmesini ve Tolyatti-Odessa boru hattı üzerinden amonyak tedarikini içereceğini de belirtti.
Tahıl Koridoru Anlaşması, Türkiye, Ukrayna, Rusya ve BM arasında 22 Temmuz 2022'de İstanbul'da yapılmıştı. Anlaşma, 19 Kasım 2022'den itibaren 120 gün süreyle uzatılmıştı.
BM, Karadeniz Tahıl Koridoru Anlaşması'nın devam ettirilmesini destekliyor
Birleşmiş Milletler (BM), Türkiye ve BM'nin arabuluculuğu ile Rusya ve Ukrayna arasında imzalanan Karedeniz Tahıl Koridoru Anlaşması'nın "bütünlüğü ve devamını" sağlamak için çalışmaya devam edeceğini duyurdu.
BM Genel Sekreter Sözcüsü Stephane Dujarric, günlük basın toplantısında, Rusya'nın Karadeniz Tahıl Koridoru Anlaşması'nı 6 ay daha uzatma kararına ilişkin konuştu.
Dujarric, "BM'nin Karadeniz Tahıl Koridoru Anlaşması'na olan bağlılığı sürüyor." ifadesini kullandı.
BM'nin aynı zamanda Rus gıda ve gübre ürünlerinin ihracatını kolaylaştırmaya ilişkin çabalarını da sürdürdüğünü aktaran Dujarric, "BM, anlaşmanın bütünlüğü ve devamını sağlamak için her türlü çabayı sarf etmeye devam edecektir." dedi
BM ve Moskova yönetimi arasında Rus gıda ve gübre ürünlerinin ihracatına ilişkin imzalanan mutabakat zaptını uygulamak için BM'nin özel sektör, Rusya, Avrupa Birliği, İngiltere ve ABD ile birlikte çalıştığına işaret eden Dujarric, "Rus gıda ve gübre ürünlerine yönelik bir yaptırım yok ancak ortada bir savaş var. Bu nedenle, yaptırım olmasa da özel sektörün çatışma ortamında faaliyet gösterirken karşılaştığı bazı engeller var." diye konuştu.
Dujarric, BM'nin bu bağlamda bazı ülkelere destek mektubu göndererek bankaların ve şirketlerin faaliyetlerini kolaylaştırmaya çalıştırdıklarını bildirdi.
Cenevre'de Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergey Verşinin, BM Ticaret ve Kalkınma Konferansı (UNCTAD) Genel Sekreteri Rebeca Grynspan ve BM İnsani İşlerden Sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı ve Acil Yardım Koordinatörü Martin Griffiths arasında yürütülen görüşmelerin ardından Rusya, 18 Mart'ta sona erecek Karadeniz Tahıl Koridoru Anlaşması'nın 60 gün süreyle bir kez daha uzatılmasına itiraz etmediğini bildirmişti.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.