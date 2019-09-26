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Dünya

Rusya Suriye'deki hava üssünün kapasitesini artırdı

Rusya Savunma Bakanlığı, Suriye'deki Hımeymim Hava Üssü'nün kapasitesini artırdığını duyurdu.

Dmitri Chirciu   | 26.09.2019
Rusya Suriye'deki hava üssünün kapasitesini artırdı

Moskova

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Suriye'nin Lazkiye kentinde Rusya'ya ait Hımeymim Hava Üssü'nün kapasitesinin artırıldığı kaydedildi.

Açıklamada, üste, 30 Su tipi savaş uçağı ile Mi tipi savaş helikopterlerin bulunduğu belirtildi.


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