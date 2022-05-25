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Dünya

Rusya: Karadeniz ve Azak Denizi'nden gemilerin çıkışı için her gün iki koridor açıyoruz

Rusya Savunma Bakanlığı Ulusal Savunma Kontrol Merkezi Başkanı Mihail Mizintsev, Karadeniz ve Azak Denizi'ndeki limanlardan sivil gemilerin güvenli çıkışı için her gün insani yardım koridoru açtıklarını bildirdi.

Ali Cura   | 25.05.2022
Rusya: Karadeniz ve Azak Denizi'nden gemilerin çıkışı için her gün iki koridor açıyoruz

Moskova

Mizintsev, yaptığı açıklamada, Rus donanmasının Mariupol limanındaki mayın tehlikesini ortadan kaldırdığını ve liman altyapısının eski haline getirilmesi için faaliyetlerde bulunduğunu belirtti.

Rus Silahlı Kuvvetlerinin her gün Moskova saatiyle 08.00'dan 19.00'a kadar güvenli iki deniz insani yardım koridoru açtığını kaydeden Mizintsev, "Karadeniz'de; 80 mil uzunluğunda ve 3 mil genişliğinde Ukrayna kara sularından güneybatı yönünde Herson, Mıkolayiv, Çernomorsk, Oçakov, Odessa ve Yujniy (Güney) limanlarından çıkış için koridor açılıyor. Azak Denizi'nde; Mariupol limanından çıkmak için 115 mil uzunluğunda ve 2 mil genişliğinde Karadeniz yönünde koridor açılıyor." ifadelerini kullandı.

Mizintsev, deniz insani yardım koridorlarının işleyişine ilişkin ayrıntılı bilgilerin her gün 15 dakikada bir telsiz aracılığıyla İngilizce ve Rusça olarak uluslararası kanallar üzerinden duyurulduğunu vurguladı.

Kiev yönetiminin limanlardaki gemilerin güvenli çıkışını sağlama sorununu çözmek için yabancı devletlerin ve armatör şirketlerin temsilcileri ile görüşmekten kaçınmaya devam ettiğini öne süren Mizintsev, Karadeniz devletlerinin kıyıları boyunca, zincirlerinden kopan Ukrayna mayınlarının sürüklenmesinden kaynaklanan seyir ve liman altyapısına zarar verme tehlikesinin devam ettiğine dikkat çekti.

Mizintsev, Rusya'nın Karadeniz ve Azak Denizi'nde sivil seyrüsefer güvenliğini sağlamak için bir dizi tedbirler aldığını sözlerine ekledi.


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