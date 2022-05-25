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Dünya, Rusya-Ukrayna Savaşı

Rusya Maliye Bakanlığı: Tüm kısıtlamalara rağmen kamu borcu ödemelerini yapacağız

Rusya Maliye Bakanlığı, tüm kısıtlamalara rağmen dış kamu borcuna yönelik ödemeleri gerçekleştirmeye devam edeceğini duyurdu.

Emre Gürkan Abay   | 25.05.2022
Rusya Maliye Bakanlığı: Tüm kısıtlamalara rağmen kamu borcu ödemelerini yapacağız

Moskova

Rusya Maliye Bakanlığından yapılan açıklamada, yaptırımlar ve ülkenin, kamu borcuna yönelik ödemelerde yaşadığı zorluklara ilişkin değerlendirmelere yer verildi.

ABD Hazine Bakanlığının, yatırımcıları Rusya'nın kamu borcuna yönelik ödemelerden mahrum bıraktığına işaret edilen açıklamada, söz konusu adımların Batılı mali sisteme yönelik güveni zedelediği belirtildi.

Açıklamada, “Rusya Maliye Bakanlığı, tüm kısıtlamalara rağmen kamu borcuna yönelik ödemeleri gerçekleştirmeye devam edecek.” denildi.

Rusya Maliye Bakanı Anton Siluanov da konuya ilişkin değerlendirmesinde, kamu borcuna yönelik ödemeleri yapmak için gerekli paraya sahip olduklarını belirterek, “Düşman bir ülke tarafından yapay bir şekilde yaratılan mevcut durum, Rusların yaşam kalitesini etkilemeyecek.” dedi.

Rusya’nın dış kamu borcu yaklaşık 60 milyar dolar düzeyinde bulunuyor.

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