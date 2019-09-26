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Dünya

Çavuşoğlu, New York'ta MIKTA Toplantısı'na katıldı

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Meksika, Endonezya, Güney Kore, Avustralya ve Türkiye'nin bir araya gelmesiyle kurulan MIKTA Toplantısı'na katıldı.

Betül Yürük   | 26.09.2019
Çavuşoğlu, New York'ta MIKTA Toplantısı'na katıldı

New York

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Meksika, Endonezya, Güney Kore, Avustralya ve Türkiye'nin bir araya gelmesiyle kurulan MIKTA Toplantısı'na katıldı.

BM 74. Genel Kurulu Görüşmeleri kapsamında dönem başkanı Meksika’nın ev sahipliğinde dışişleri bakanlarının katılımıyla 15. MIKTA toplantısı düzenlendi.

Toplantıya Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu katıldı. Toplantı basına kapalı gerçekleştirildi.

Çavuşoğlu, Twitter hesabından toplantıya ilişkin, ''BM 74. Genel Kurulunda düzenlenen 15. MIKTA Dışişleri Bakanları Toplantısında bölgesel ve küresel gelişmeleri değerlendirdik. Beş yıl önce kurulan MIKTA, BM’nin reformu ve çok taraflı iş birliği mekanizmalarının canlandırılması için önemli bir platform.'' açıklamasında bulundu.



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