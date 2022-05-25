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Ekonomi

AB, Batı Balkan ülkeleri ve Türkiye arasında ekonomik diyalog mesajı

Avrupa Birliği, Batı Balkan ülkeleri ve Türkiye, Kovid-19 salgını ve Rusya-Ukrayna savaşında ekonomik diyaloğun önemini vurguladı.

Ata Ufuk Şeker   | 25.05.2022
AB, Batı Balkan ülkeleri ve Türkiye arasında ekonomik diyalog mesajı

Brüksel

AB ülkeleri, AB Komisyonu, Avrupa Merkez Bankası (ECB) ile Arnavutluk, Bosna-Hersek, Kosova, Karadağ, Kuzey Makedonya, Sırbistan ve Türkiye'den yetkililer arasında gerçekleştirilen yıllık "Ekonomik ve Mali Diyalog" toplantısının ardından ortak sonuç bildirgesi yayımlandı.

Kovid-19 salgını ve savaşın ekonomik etkilerinin AB, Batı Balkanlar ve Türkiye'yi sağlık, ekonomi ve sosyal sınamalarla karşı karşıya bıraktığı belirtilen bildiride, ekonomi politikası diyaloğunun olumsuz şoklara karşı ortak çıkarlar doğrultusunda uygun yanıtları belirlemek için büyük önem taşıdığı kaydedildi.

Bildiride, olası yeni bir salgın veya savaşın etkilerine karşı geçici ve hedefe yönelik mali tedbirler uygulamanın uygun bulunduğu aktarıldı.

Katılımcıların ekonomik ve mali diyaloga bağlı olduklarına işaret edilen bildiride, yeşil ve dijital dönüşümün AB mali desteği ile hızlandırılacağı taahhüt edildi.

Bildiride, sürdürülebilir toparlanmayı desteklemek için ekonomik politika diyaloğunun merkezi bir rol oynamaya devam etmesi gerektiği, diyaloğun 2023 yılında da devam edeceği belirtildi.


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