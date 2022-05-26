Ukrayna'nın İrpin kentindeki üniversite, Rus saldırılarında siviller için sığınak oldu
Ukrayna’nın İrpin şehrindeki Devlet Vergi Üniversitesi, Rus saldırıları esnasında siviller için sığınak haline geldi.
Kiev
Başkent Kiev bölgesine bağlı İrpin, Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik 24 Şubat'ta başlattığı savaşın en derin izlerini taşıyor.
Savaşın ilk günlerinde Rus saldırılarına maruz kalan kentte, altyapı, üniversite ve çok sayıda sivillerin yaşadığı bina hasar gördü.
Burada bombalanan Devlet Vergi Üniversitesi de saldırılarda İrpinliler tarafından sığınak olarak kullanıldı.
Yaklaşık 700 kişinin, binalarının bodrum katlarında saklandığı üniversitede, saldırıların ardından enkaz kaldırma ve onarım çalışmaları sürüyor.
"Saldırılarda hepimiz seferber olduk"
İrpin'deki Ukrayna Devlet Vergi Üniversitesi Rektörü Valentina Uninets-Hodakivska, saldırılar esnasında yaşadıklarını AA muhabirine anlattı.
Üniversitenin 101 yaşında ve Ukrayna'nın önde gelen üniversitelerden biri olduğunu belirten Uninets-Hodakivska, Ukrayna Maliye Bakanı Sergey Marçenko'nun bu üniversiteden mezun olduğuna dikkati çekti.
Yaklaşık 5 bin öğrencinin üniversitedeki 5 fakültede okuduğu bilgisini paylaşan Uninets-Hodakivska, saldırılar sırasında üniversitedeki çalışanlar ve öğrencilerle seferber olduklarını söyledi.
Uninets-Hodakivska, "Saldırılar esnasında bazıları, insanları kurtarmaya çalışıyordu. Bazıları, fırlatılan füzeler sonucu binalarda çıkan yangını söndürmeye çalışıyordu. Bazıları ise üniversitenin belgelerini kurtarıyordu. Herkes elinden geleni yaptı. İlk günlerden beri yemekhanemiz çalışıyor ve siviller için yemek yapıyor. Burada, insani yardım merkezi de faaliyetlerini sürdürmeye devam ediyor." dedi.
"Saldırılarda üniversitenin bodrum katlarında 700 sivil saklandı"
Üniversitedeki binaların bodrum katlarında yaklaşık 700 sivilin saldırılardan korunmaya çalıştığını anlatan Uninets-Hodakivska, İrpin'de tahliye koridorlarının açılmaması nedeniyle çalışanlar ile öğrencileri üniversitenin Çernivtsi bölgesinde bulunan Storojinets şehrindeki şubesine tahliye etme kararı aldıklarını söyledi.
Uninets-Hodakivska, "Saldırılar yoğunlaşınca, insanların tahliye edilmesi gerektiğini anladım. Askerlerimiz, Rus birliklerin kente doğru ilerlediğini söyledi. Üniversiteden çıkmak için 1 saatimiz vardı. İnsanları otobüslerle tahliye etmeye karar verdim. Otobüslerden biri yola çıkabildi ancak ikincisi için yakıt arıyorduk. İrpin sakinleri bize yardımcı oldu ve şubemize ulaşmayı başardık." diye konuştu.
İrpin'e tekrar döndüklerini ve derslere çevrim içi devam ettiklerini belirten Uninets-Hodakivska, güz eğitim dönemi için hazırlık çalışmalarını sürdürdüklerini dile getirerek, "Enkazı temizliyoruz. Hasar gören binalarımızın onarımıyla ilgili tespitler yapıyoruz. Bunun için yardıma ihtiyacımız var." ifadelerini kullandı.
"Üniversitede Türkoloji bölümü açmayı planlıyoruz"
Üniversitenin Türkiye'deki Polis Akademisi ile iş birliği anlaşması olduğu bilgisini paylaşan Uninets-Hodakivska, şöyle devam etti:
"Ekonomi Güvenliği Forumu'nun 25 Şubat'ta gerçekleşmesi gerekiyordu. Polis Akademisinden bir ekip bekliyorduk. Misafirlerin biletleri alınmıştı ancak savaş nedeniyle forumu ertelemek zorunda kaldık. Forumu çevrim içi yapmayı düşünüyoruz ancak Türk meslektaşlarımızın yine de ziyarete gelebileceğini umuyoruz."
Türkiye'nin Ukrayna halkına destek çıktığını ve buna değer verdiklerini dile getiren Uninets-Hodakivska, üniversitesinde Türkoloji bölümü açmayı planladıklarını kaydetti.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.