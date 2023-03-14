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Dünya

Rusya: Sırbistan, Rusya’ya yaptırım uygularsa ABD’nin bu ülkeye baskısı artacak

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Sırbistan’ın Rusya’ya yaptırım uygulamasıyla ABD’nin bu ülke üzerindeki baskısının sona ermeyeceğini sadece artacağını bildirdi.

Ekip  | 14.03.2023 - Güncelleme : 14.03.2023
Rusya: Sırbistan, Rusya’ya yaptırım uygularsa ABD’nin bu ülkeye baskısı artacak

Moskova

Zaharova, sosyal medyadan Sırbistan Ekonomi Bakanı Rade Basta’nın hükümete Rusya'ya karşı yaptırım uygulama çağrısına ilişkin paylaşımda bulundu.

Bu çağrıyı “garip bir tutum” olarak nitelendiren Zaharova, “Sırbistan’a ABD baskı yapıyor, Sırp Bakan, Rusya’ya karşı çıkmaya çağırıyor. Belki Sırp Bakan'ın ülkesi üzerindeki baskılara karşı kararlı bir şekilde konuşması daha mı iyi?” ifadesini kullandı.

Zaharova, Rusya’nın ABD’nin aksine her zaman Sırbistan’a ve halkına saygı duyduğunu vurgulayarak, “Rusya’ya yaptırımlar uygulamakla birlikte ABD’nin Sırbistan üzerindeki baskısı sona ermeyecek, sadece artacaktır.” değerlendirmesinde bulundu.

Sırbistan Ekonomi Bakanı Rade Basta, Sırbistan'ın Rusya'ya yaptırım uygulamadığı için ağır bir bedel ödediğini belirterek, "Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic'e nasıl bir baskı uygulandığını görüyorum. Bizim susmamızı da kabul edemiyorum." ifadesini kullanmıştı.

Basta, Rusya'ya yaptırım uygulanması çağrısında bulunmuştu.

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