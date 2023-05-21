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Dünya

Rusya Savunma Bakanlığı, Bahmut'u kontrol altına aldıklarını duyurdu

Rusya Savunma Bakanlığı, Bahmut şehrini kontrol altına aldıklarını bildirdi.

Ali Cura  | 21.05.2023 - Güncelleme : 21.05.2023
Rusya Savunma Bakanlığı, Bahmut'u kontrol altına aldıklarını duyurdu Fotoğraf: Vincenzo Circosta/AA

Moskova

Bakanlık, Donetsk bölgesindeki Bahmut'ta Ukrayna ordusuyla yapılan çatışmalardaki son duruma ilişkin açıklamada bulundu.

Açıklamada, "Artyömovsk (Bahmut) taktik yönünde 'Güney' askeri birlikler grubunun topçu ve uçaklarının desteğiyle 'Wagner' saldırı müfrezelerinin taarruz eylemlerinin sonucunda Artyömovsk şehrinin kurtarılması tamamlandı." ifadesi kullanıldı.

​​​​​​​Rus güvenlik şirketi Wagner'in kurucusu Yevgeniy Prigojin, Bahmut'u tümüyle ele geçirdiklerini bildirmişti.

Ukrayna Savunma Bakan Yardımcısı Anna Malyar da Bahmut'ta durumun kritik olduğunu, Ukrayna birliklerinin hattı tuttuğunu ifade etmişti.

Ukrayna Ordusu Doğu Kuvvetleri Grubu Sözcüsü Sergey Çerevatıy ise Ukrayna kuvvetlerinin Bahmut'u kuşatmak için operasyon yürüttüğünü ancak şehri terk edebileceğini kaydetmişti.

Putin, Wagner savaşçılarını ve Rus askerlerini Bahmut’u aldıkları için tebrik etti

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rus güvenlik şirketi Wagner’in paralı savaşçılarını ve Rusya Silahlı Kuvvetlerine bağlı askerleri Bahmut şehrini ele geçirdikleri için tebrik etti.

Kremlin’den yapılan yazılı açıklamada, Donetsk bölgesindeki Bahmut’un Rusya’nın kontrolü altına alınmasına ilişkin, “Vladimir Putin, Artyömovsk’u (Bahmut) kurtarma operasyonunun tamamlanmasından dolayı ‘Wagner’ saldırı müfrezelerinin yanı sıra onlara gerekli desteği sağlayan ve kanatların korumasını yapan Rusya Silahlı Kuvvetleri birliklerinin tüm askerlerini tebrik ediyor.” ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada, başarılı olan herkesin devlet madalyası ile ödüllendirileceği de aktarıldı.

​​​​​​​Rus güvenlik şirketi Wagner'in kurucusu Yevgeniy Prigojin, Bahmut'u tümüyle ele geçirdiklerini bildirmiş, ardından da Rusya Savunma Bakanlığı da Bahmut şehrini kontrol altına aldıklarını duyurmuştu.

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