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Dünya, Rusya-Ukrayna Savaşı

Rusya saldırılarının hedefindeki Kiev'de, 35 saatlik sokağa çıkma yasağı ilan edildi

Rus güçlerinin saldırılarının devam ettiği Ukrayna'nın başkenti Kiev'de, bu akşamdan itibaren 35 saatlik sokağa çıkma yasağı uygulanacak.

Mustafa Deveci   | 21.03.2022
Rusya saldırılarının hedefindeki Kiev'de, 35 saatlik sokağa çıkma yasağı ilan edildi Fotoğraf: Emin Sansar/AA

Kiev

Kiev Belediye Başkanı Vitaliy Kliçko, yaptığı açıklamada, sokağa çıkma yasağının bu akşam 20.00'da başlayacağını ve çarşamba 07.00'a kadar devam edeceğini belirtti.

Yasak boyunca eczaneler, marketler ve benzin istasyonları da dahil olmak üzere işletmeler kapalı olacak.

Özel izni olmayanlar hariç hiçbir aracın da kentte seyahatine izin verilmeyecek.

Kiev'de Rusya ile 24 Şubat'ta başlayan savaşın ardından her gün saat 20.00 ile 07.00 arasında sokağa çıkma yasağı uygulanıyor.

Rus güçlerinin saldırılarının hedefindeki Kiev'de, bir kez daha gündüz de sokağa çıkma yasağı uygulanmış olacak.

En son 15 Mart'ta yine 36 saatlik kesintisiz sokağa çıkma yasağı ilan edilmişti.

Rus güçlerinin, dün gece Kiev'deki bir alışveriş merkezine düzenlediği saldırıda en az 8 kişi hayatını kaybetmişti.

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