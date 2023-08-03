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Dünya

Rusya, Romanya’nın Moskova Büyükelçiliğine diplomat kotası koydu

Rusya Dışişleri Bakanlığı, mütekabiliyet gereği Romanya’nın Moskova Büyükelçiliğine diplomatik personel sayısına kota getirilmesine ilişkin nota verdi.

Ali Cura  | 03.08.2023 - Güncelleme : 03.08.2023
Rusya, Romanya’nın Moskova Büyükelçiliğine diplomat kotası koydu

Moskova

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Romanya’nın Moskova Büyükelçiliği Maslahatgüzarı Constantin Ionita’nın Bakanlık binasına çağrıldığı belirtildi.

Ionita’ya, Romanya’nın Rusya’daki büyükelçilik ve konsolosluklarında çalışan diplomat ve personel sayısına kota getiren notanın verildiği aktarılan açıklamada, “Bu önlem, Rusya’nın Bükreş Büyükelçiliği ve Köstence Başkonsolosluklarına yönelik kısıtlamalara karşı mütekabiliyet esasına göre tepki olarak alındı.” ifadesine yer verildi.

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