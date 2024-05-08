Dolar
32.26
Euro
34.65
Altın
2,317.28
ETH/USDT
2,997.50
BTC/USDT
62,314.00
BIST 100
10,284.62
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, Hatay’ın Antakya ilçesindeki Emlak Konut şantiyesindeki incelemeleri sonrası açıklamalarda bulunuyor Gazze'ye insani yardım malzemelerinin ulaştırılması için AFAD öncülüğünde hazırlanan "Türkiye-Katar Gazze İyilik Gemisi" için Mersin Uluslararası Limanı'nda uğurlama töreni düzenleniyor.
logo
Dünya, Rusya-Ukrayna Savaşı

Rusya: NATO ülkelerinin Ukrayna'daki çatışmalara doğrudan müdahalesi büyük tehlike

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, NATO ülkelerinin Ukrayna'daki çatışmalara "doğrudan müdahalesinin büyük tehlike" olduğunu söyledi.

Dmitri Chirciu  | 08.05.2024 - Güncelleme : 08.05.2024
Rusya: NATO ülkelerinin Ukrayna'daki çatışmalara doğrudan müdahalesi büyük tehlike

Moskova

Peskov, başkent Moskova'da gazetecilere güncel konulara dair açıklamalarda bulundu.

NATO askerlerinin Ukrayna topraklarına konuşlanması için bu ülkede imza toplanması ile ilgili soruyu yanıtlayan Peskov, "Bunun son derece kışkırtıcı bir eylem olduğunu düşünüyoruz. Kiev yönetimi oldukça öngörülemez. NATO ülkelerinin sahada çatışmalara doğrudan müdahalesi büyük tehlike." dedi.

Peskov, Ukrayna Güvenlik Servisinin (SBU), yabancı istihbaratın Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy'e yönelik suikast hazırladığı yönündeki açıklamalarına ilişkin ise "SBU'dan gelen bilgilerin doğru olduğu pek söylenemez." diye konuştu.

Sözcü Peskov, Rusya'nın Ukrayna'da Kuzey Kore'ye ait füzeler kullandığı yönündeki iddialarla ilgili soruyu ise yanıtsız bıraktı.

"Putin-Paşinyan görüşmesi gerekli"

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan'ın bugün başkent Moskova'da bir araya geleceğine dikkati çeken Peskov, bunun her iki ülke için gerekli ve beklenen bir görüşme olduğunu belirtti.

Dmitriy Peskov, Ermenistan'ın Avrasya Ekonomik Birliğindeki (AEB) üyeliğini durdurma ihtimaliyle ilgili soruya "AEB'deki entegrasyon süreci başarılı, üyelerin gelişimini sağlıyor." karşılığını verdi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Dışişleri Bakanı Fidan, Etiyopya Dışişleri Bakanı Selassie ile görüştü
Yargıtay Başkanı seçimi 35. turda da sonuçsuz kaldı
Yargıtay Başkanvekilliğine, Üçüncü Ceza Dairesi Üyesi Ahmet Ömeroğlu seçildi
Eyüpsultan'da okul müdürünü silahla öldüren zanlı adliyeye sevk edildi
MSB'den "Katar Türk Müşterek Kuvvetleri" paylaşımı

Benzer haberler

Rusya: NATO ülkelerinin Ukrayna'daki çatışmalara doğrudan müdahalesi büyük tehlike

Rusya: NATO ülkelerinin Ukrayna'daki çatışmalara doğrudan müdahalesi büyük tehlike

Ukrayna: Rus istihbaratının, Zelenskiy ve üst düzey yetkililere suikast planını engelledik

Çekya'da, Rusya'nın Prag Büyükelçisi "siber saldırılar" nedeniyle Dışişleri Bakanlığına çağrıldı

Putin yemin ederek beşinci kez Rusya Devlet Başkanı oldu

Putin yemin ederek beşinci kez Rusya Devlet Başkanı oldu
ABD, Rusya'nın Ukrayna sınırında nükleer tatbikat düzenleme planını eleştirdi

ABD, Rusya'nın Ukrayna sınırında nükleer tatbikat düzenleme planını eleştirdi
Rusya: Fransa'nın yıkıcı yaklaşımı Ukrayna meselesinin büyümesine yol açıyor

Rusya: Fransa'nın yıkıcı yaklaşımı Ukrayna meselesinin büyümesine yol açıyor
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet