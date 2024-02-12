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Dünya

Rusya: Ermenistan'ın UCM'ye katılması ikili ilişkileri olumsuz etkileyecek

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Ermenistan'ın, Roma Statüsü'nü onaylayarak 1 Şubat itibarıyla Uluslararası Ceza Mahkemesine (UCM) üye olmasının ikili ilişkileri olumsuz etkileyeceğini belirtti.

Dmitri Chirciu  | 12.02.2024 - Güncelleme : 12.02.2024
Rusya: Ermenistan'ın UCM'ye katılması ikili ilişkileri olumsuz etkileyecek

Moskova

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Ermenistan'ın, Roma Statüsü'nü onaylayarak 1 Şubat itibarıyla Uluslararası Ceza Mahkemesine (UCM) üye olmasının ikili ilişkileri olumsuz etkileyeceğini belirterek, "Bu konuyla ilgili (UCM'nin Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'i yakalama kararı) Ermeni ortaklarımızdan belirli güvenceler almak çok önemli." dedi.

Peskov, başkent Moskova'da gazetecilere yaptığı açıklamada, Ermenistan'ın, 1 Şubat itibarıyla UCM'ye resmen üye olmasını değerlendirdi.

Rusya Devlet Başkanı Putin'in, UCM'nin kararı nedeniyle Ermenistan'a ziyaretinin mümkün olup olmadığı yönündeki soruyu yanıtlayan Peskov, Ermenistan'ın UCM'ye katılımının ikili ilişkileri olumsuz etkileyeceğini belirtti.

Peskov, "Elbette, Ermenistan'ın bu uluslararası statüye katılımıyla ilgili yeni gerçeğin ikili ilişkilerimizi olumsuz etkilememesi mümkün değil. Elbette, bu konuyla ilgili Ermeni ortaklarımızdan belirli güvenceler almak çok önemli. Bu sorunun ikili diyalog çerçevesinde çözülmesi bekleniyor. Bununla ilgiliyiz." ifadesini kullandı.

Ermenistan'ın UCM'ye katılması

UCM, Ukrayna'da işlenen suçlara ilişkin yürüttüğü soruşturma kapsamında, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Rusya'nın Çocuk Hakları Komiseri Maria Alekseyevna Lvova-Belova hakkında savaş suçu gerekçesiyle yakalama kararı çıkarıldığını ve bu kararın ömür boyu geçerli olduğunu Mart 2023'te duyurmuştu.

Kremlin Sözcüsü Peskov, UCM’nin kararına ilişkin açıklamasında, meselenin formüle edilmesinin "rezalet" ve "kabul edilemez" olduğunu belirterek, "Rusya bazı devletler gibi bu mahkemenin yargı yetkisini tanımamaktadır. Bu nedenle, bu türden herhangi bir karar hukuk açısından Rusya Federasyonu için geçersizdir." ifadesini kullanmıştı.

Ermenistan Parlamentosu, UCM’nin Roma Statüsü'nü Ekim 2023'te onaylamıştı. Böylece Ermenistan, 1 Şubat itibarıyla UCM'ye resmen üye olmuştu.

Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan da The Daily Telegraph gazetesine verdiği röportajda, Putin'in yakalanması konusunda yetkisinin bulunmadığını, yakalama kararının yasal çerçevede Ermenistan mahkemeleri tarafından ele alınması gerektiğini belirtmişti.

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