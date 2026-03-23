Dolar
44.31
Euro
51.50
Altın
4,400.38
ETH/USDT
2,154.00
BTC/USDT
70,831.00
BIST 100
13,168.16
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Tel Aviv’den son duruma ilişkin yayındayız Beyrut’un Dahiye bölgesinden son duruma ilişkin yayındayız
logo
Dünya

UCM: Başsavcı Kerim Han hakkında henüz hiçbir karar alınmadı

Uluslararası Ceza Mahkemesi (UCM) Taraf Devletler Meclisi Başkanlığı, Başsavcı Kerim Han hakkında taciz iddiasıyla başlatılan disiplin sürecinin devam ettiğini ve henüz hiçbir karar alınmadığını bildirdi.

Selman Aksünger  | 23.03.2026 - Güncelleme : 23.03.2026
Lahey

UCM Taraf Devletler Meclisi Başkanlığından yapılan yazılı açıklamada, "Başkanlık önündeki disiplin süreci, devam etmektedir ve gizli kalmaktadır. Henüz hiçbir karar alınmamıştır." ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada, medyada çıkan spekülatif haberlere itibar edilmemesi ve bunlardan bir sonuç çıkarılmaması istendi.

İddialarla ilgili soruşturma ve danışma raporlarının incelendiği belirtilen açıklamada, Han hakkındaki soruşturmada yetkili karar merciinin Taraf Devletler Meclisi Başkanlığı olduğu ve mahkemenin yasal çerçevesiyle uyumlu şekilde çalıştığı kaydedildi.

Açıklamada, "Soruşturma konusu meseleler karmaşık. Başkanlık, ilgili tüm kişilerin usul haklarına ve mahremiyetine tam saygı göstererek kararını uygun bir şekilde ve gecikmeksizin vermek için özenle çalışmaktadır." ifadesi yer aldı.

Han hakkındaki suçlamaları ispatlayan delil bulunamadığı haberleri

Middle East Eye (MEE) sitesi, raporları inceleyen üç hakimli heyetin, Han hakkındaki cinsel taciz iddialarını ispatlayan herhangi bir delilin bulamadığı yönünde bir haber yayınlamıştı.

Diplomatik kaynaklara dayandırılan haberde, hakim heyetinin, oybirliğiyle suistimal veya görev ihlali olmadığı sonucuna ulaştığı iddia edilmişti.

Han hakkındaki iddialar, UCM'nin Gazze'deki savaş suçu ve insanlığa karşı suçlar sebebiyle İsrail yetkilileri hakkında yürütülen soruşturmalarla birlikte gündeme gelmişti.

Soruşturma, Kasım 2024'te Han'ın UCM Savcılık Ofisindeki bir çalışanın cinsel saldırıyla suçladığına dair medya haberlerinin ardından Taraf Devletler Meclisi başkanlığı tarafından başlatılmıştı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet