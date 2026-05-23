İletişim Başkanı Duran, TRT World'ün New York Festivals ve Telly Awards'ta toplam 17 ödüle layık görülmesinin ülkenin medya alanındaki yükselen gücünü ve küresel iletişim kapasitesini göstermesi bakımından son derece kıymetli olduğunu belirtti.

İletişim Başkanı Duran'dan ödül alan TRT World'e tebrik İletişim Başkanı Duran, TRT World'ün New York Festivals ve Telly Awards'ta toplam 17 ödüle layık görülmesinin ülkenin medya alanındaki yükselen gücünü ve küresel iletişim kapasitesini göstermesi bakımından son derece kıymetli olduğunu belirtti.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ortaya koyduğu vizyon ve güçlü iletişim anlayışıyla Türkiye'nin bugün yalnızca diplomasi ve savunma alanında değil, medya ve uluslararası iletişim sahasında da etkisini daha güçlü hissettiren bir konuma ulaştığını ifade etti.

Hakikatin çoğu zaman manipülasyonlarla gölgelenmeye çalışıldığı, dezenformasyonun küresel ölçekte ciddi bir sorun haline geldiği bir dönemde TRT'nin ilkeli yayıncılığı, nitelikli içerikleri ve güven veren habercilik anlayışıyla uluslararası alanda önemli başarılara imza atmayı sürdürdüğünü vurgulayan Duran, şu ifadeleri kullandı:

“TRT World'ün New York Festivals ve Telly Awards'ta toplam 17 ödüle layık görülmesi, ülkemizin medya alanındaki yükselen gücünü ve küresel iletişim kapasitesini göstermesi bakımından son derece kıymetlidir. Bu başarı aynı zamanda Türkiye'nin hakikati merkeze alan yayıncılık anlayışının uluslararası düzeyde karşılık bulduğunu da açıkça ortaya koymaktadır. Ülkemizin sesini, tezlerini ve vicdani duruşunu dünyaya güçlü şekilde taşıyan TRT ailesini gönülden tebrik ediyor, emeği geçen herkese teşekkür ediyor, başarılarının devamını diliyorum.”

TRT Genel Müdürü Sobacı: Türkiye Yüzyılı vizyonuna yayıncılık cephesinden katkılar sunmaya devam edeceğiz

TRT Genel Müdürü Mehmet Zahid Sobacı da, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, TRT World'ün New York Festivals’te 2 altın, 2 gümüş, 1 bronz; Telly Awards’ta ise 2 altın, 7 gümüş, 3 bronz ödüle layık görüldüğünü belirtti.

Sobacı, paylaşımında şunları kaydetti:

"Emeği geçen tüm mesai arkadaşlarımı tebrik ediyorum. TRT olarak, Türkiye Yüzyılı vizyonuna yayıncılık cephesinden katkılar sunmaya devam edeceğiz."