Euro
7.57
Dolar
6.76
BIST 100
108,842.40
Altın
1,707.42
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, video konferansla "Kovid-19 Dönemi ve Sonrası İş Dünyası" toplantısına katılıyor.
logo
Dünya

Rusya Dışişleri Bakanlığı: Türkiye-Rusya ilişkileri stratejik ortaklık düzeyine çıkıyor

Rusya Dışişleri Bakanlığı, Türkiye ile diplomatik ilişkilerin kurulmasının 100. yılı dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.

Ali Cura   | 03.06.2020
Rusya Dışişleri Bakanlığı: Türkiye-Rusya ilişkileri stratejik ortaklık düzeyine çıkıyor

Moskova

Rusya Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Türkiye ile Rusya arasındaki ilişkilerin tarihinin çok daha eski ve 500 yıldan fazla olduğu hatırlatıldı.

Diplomatik ilişki kurulmasının 100. yıl dönümünün Rus ve Osmanlı imparatorluklarının dağılmasından sonra ikili ilişkilerin gelişmesinde yeni bir aşama olduğu kaydedilen açıklamada, "Türk halkının yabancı işgalcilere karşı mücadelesi sonucunda kurulan Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Hükümeti’ni dünyada ilk Sovyet Rusyası tanıdı." ifadeleri kullanıldı.

Rusya Sovyet Federatif Sosyalist Cumhuriyeti Dışişleri Halk Komiseri Georgiy Çiçerin tarafından 3 Haziran 1920’de TBMM Başkanı Mustafa Kemal Atatürk’e hızlı şeklide "diplomatik ve konsolosluk misyonları kurma" önerisiyle telgraf gönderdiği anımsatılan açıklamada, o günün, Sovyet Rusyası ile TBMM Hükümeti arasında diplomatik ilişkilerin kurulmasının resmi tarihi olarak kabul edildiği vurgulandı.

Açıklamada, "Geçtiğimiz yüzyıl boyunca, iyi komşuluk, karşılıklı yarar çerçevesinde iş birliği ve birbirlerinin çıkarlarına saygı temeline dayanan Rus-Türk ilişkileri birçok testten başarıyla geçti. Bugün bu ilişkiler yükselişte, birçok alanda emin adımlarla stratejik ortaklık düzeyine çıkıyor, bölgesel istikrarı ve güvenliği güçlendirmede önemli bir faktör. Bu önemli yıl dönümünde Türk ortaklarımızı tebrik ediyoruz." ifadelerine yer verildi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Afrika'da Kovid-19 vaka sayısı 160 bini aştı
Kovid-19 tedavisinde ibuprofen denenecek
Avrasya ülkelerinde Kovid-19 vakaları ve ölümleri artmaya devam ediyor
Singapur'da Kovid-19 vaka sayısı 36 bini aştı
Malezya'da Kovid-19 vaka sayısı 8 bine yaklaştı

Benzer haberler

Rusya Dışişleri Bakanlığı: Türkiye-Rusya ilişkileri stratejik ortaklık düzeyine çıkıyor

Rusya Dışişleri Bakanlığı: Türkiye-Rusya ilişkileri stratejik ortaklık düzeyine çıkıyor

Rusya'da işsiz sayısı 20 milyona çıkabilir

Meteorolojiden sağanak uyarısı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan şehit ailelerine taziye mesajı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan şehit ailelerine taziye mesajı
TİKA'dan Moritanya'nın Kovid-19'la mücadelesine destek

TİKA'dan Moritanya'nın Kovid-19'la mücadelesine destek
İzmirli esnaf 'yeni normal'e alışıyor

İzmirli esnaf 'yeni normal'e alışıyor