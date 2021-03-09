Euro
9.08
Dolar
7.63
BIST 100
1,549.15
Altın
1,719.06
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

Rusya Dışişleri Bakanlığı: Büyükelçi Karlov suikastı davasında kararın çıkması tatmin edici

Rusya Dışişleri Bakanlığı, Rusya'nın Ankara Büyükelçisi Andrey Karlov suikastı davasında kararın çıkmasını "tatmin edici" olarak nitelendirdi.

Dmitri Chirciu,Ali Cura   | 09.03.2021
Rusya Dışişleri Bakanlığı: Büyükelçi Karlov suikastı davasında kararın çıkması tatmin edici

Moskova

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Rusya'nın Ankara Büyükelçisi Andrey Karlov'un 19 Aralık 2016'da suikast sonucu öldürülmesine ilişkin görülen davadaki kararla ilgili, "Türkiye'nin adalet ve yargı sistemlerinin Rus-Türk ilişkilerinin modern tarihinde ağır bir iz bırakan trajik olaya ilişkin nihayet karar vermesi tatmin edicidir." değerlendirmesinde bulunuldu.

Türk mahkemesinin söz konu "terör eylemini" kınadığına dikkati çekilen açıklamada, son senelerde gelişen ikili ilişkilerin "zor sınavdan" geçtiği vurgulandı.

Açıklamada, Rusya ve Türkiye'nin ilgili kurumlarının Karlov suikastıyla ilgili ortak çalışmasına da işaret edilerek "Rus ve Türk soruşturma kurumları arasında yakın etkileşimin sürdürüleceğini ve Ankara'nın davadaki sonuçlarla, bu terör eylemini yaptıranlarla ve organizatörleriyle ilgili hızlı şekilde kapsamlı bilgi vereceğini umuyoruz." ifadesine yer verildi.

Karlov suikastı davasında karar

Rusya'nın Ankara Büyükelçisi Karlov'un 19 Aralık 2016'da suikast sonucu öldürülmesine ilişkin Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) elebaşı Fetullah Gülen'in de arasında bulunduğu 28 kişinin yargılandığı davada, karar bugün açıklanmıştı.

Ankara 2. Ağır Ceza Mahkemesi, FETÖ’nün mahrem istihbarat yapılanmasında görevli olan sanıklar ile diğer FETÖ üyesi olan ve örgüte yardım eden sanıklara ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası dahil, farklı sürelerde hapis cezası vermişti.

Mahkeme, FETÖ elebaşı Gülen ve Emrullah Uslu'nun da arasında bulunduğu diğer firari sanıkların dosyalarının ayrılmasına hükmetmişti.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
İzmir'de Kovid-19 ile mücadelede yeni kararlar alındı
ABD'de Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 525 bin 921'e yükseldi
Dünya genelinde Kovid-19 kaynaklı ölümler 3 haftadır düşüyor
Tokyo Olimpiyatları'na deniz aşırı seyirci alınmayacağı iddia edildi
Tunuslu doktor kemanıyla Kovid-19 hastalarına moral aşılıyor

Benzer haberler

Rusya Dışişleri Bakanlığı: Büyükelçi Karlov suikastı davasında kararın çıkması tatmin edici

Rusya Dışişleri Bakanlığı: Büyükelçi Karlov suikastı davasında kararın çıkması tatmin edici

Fitch'ten Türkiye'de enflasyonun 2021 ve 2022'de azalacağına ilişkin tahmin

AB 'aşı milliyetçiliği' suçlamasını reddetti

AB: Rusya dezenformasyonda en çok Almanya'yı hedef alıyor

AB: Rusya dezenformasyonda en çok Almanya'yı hedef alıyor
İsrail Enerji Bakanı Steinitz: Türkiye ile iş birliğine hazırız

İsrail Enerji Bakanı Steinitz: Türkiye ile iş birliğine hazırız
Rusya ile Çin ayda ortak istasyon kuracak

Rusya ile Çin ayda ortak istasyon kuracak