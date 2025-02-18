Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov: Yakın gelecekte Ukrayna meselesinin çözümüne ilişkin bir süreç oluşturmakta anlaştık
Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, ABD heyeti ile yaptıkları görüşmede yakın gelecekte Ukrayna meselesinin çözümüne ilişkin bir süreç oluşturmakta anlaştıklarını söyledi.
Moskova
Lavrov, Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da ABD-Rus heyetlerinin ikili ilişkiler ve Ukrayna'daki savaşı sonlandırma hedefi ile yaptığı görüşmenin ardından basın toplantısı düzenledi.
Her ülkenin milli çıkarları doğrultusunda hareket etmesi gerektiğini belirten Lavrov, "ABD ile milli çıkarlarımız her zaman örtüşmeyebilir. Ancak olacak uyuşmazlıkların çözülmesi ve özellikle askeri çatışmaların kışkırtılmaması önemli. Yaklaşımlar örtüştüğünde ise girişimleri pekiştirmek, jeopolitik ve ekonomi alanlarında ortak çıkar sağlayan projeleri uygulamak lazım." şeklinde konuştu.
ABD tarafıyla müzakerelerin faydalı geçtiğini belirten Lavrov, "Birbirimizi dinlemekten ziyade birbirimizi duyduk. Amerikan tarafının pozisyonumuzu daha iyi anlamaya başladığını söyleyebilirim." ifadesini kullandı.
Rusya ve ABD büyükelçilerinin hızlı şekilde atanması kararı
Görüşmelerde ele aldıkları konulara ve vardıkları anlaşmalara dair bilgi veren Lavrov, "Büyükelçilerin karşılıklı olarak hızlı şekilde atanmasında mutabık kaldık." dedi.
Eski ABD Başkanı Joe Biden’ın Rus diplomatik temsilciliklerinin çalışmasına yönelik engeller oluşturduğuna dikkati çeken Lavrov, bunların kaldırılması konusunda ABD tarafıyla mutabık kaldıklarını kaydetti.
İkili ilişkilerdeki sorunların ortadan kaldırılması görüşülecek
Rusya için banka transferlerine getirilen kısıtlamaların da kaldırılmasının önemini vurgulayan Lavrov, iki ülke temsilcilerinin kısa zamanda görüşeceklerini ve ikili ilişkilerdeki tüm sorunların ortadan kaldırılmasını ele alacaklarını söyledi.
Ukrayna konusunda müzakereciler belirlenecek
Lavrov, ABD tarafıyla Ukrayna krizini de ele aldıklarını dile getirerek, şunları kaydetti:
"Yakın gelecekte Ukrayna meselesinin çözümüne ilişkin bir süreç oluşturmakta anlaştık. Amerikan tarafı, Washington'u kimin temsil edeceğini açıklayacak ve kim olacağını öğrenir öğrenmez derhal süreçteki katılımcımızı belirleyeceğiz. Ukrayna konusunda müzakerecilerin belirlenmesinden sonra istişareler başlayacak ve sürekli olacak."
ABD ile ilişkilere değinen Lavrov, "Görüşmelerde, işbirliğimizin kapsamlı şekilde yeniden başlatılması ve çeşitli alanlara yayılması için gerekli koşulların yaratılması konusunda anlaştık." diye konuştu.
Lavrov, ABD ile dünyanın çeşitli bölgelerindeki meseleler dahil jeopolitik sorunlarla ilgili istişarelerin başlatılmasına ilgi gösterdiklerini dile getirdi.
ABD heyetiyle yapılan görüşmenin ekonomi ile ilgili kısmına Rusya Doğrudan Yatırım Fonu Başkanı Kiril Dmitriyev'in de katıldığını belirten Lavrov, "Dmitriyev, hızlı şekilde çözülmesinin Rusya ve ABD’nin yararına olacağı sorunları bildirdi." ifadesini kullandı.
Bakan Lavrov, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman'a böyle bir görüşmenin ülkesinde yapılmasına imkan sağlamasından dolayı minnettar olduklarını dile getirdi.
ABD ve Rusya'nın, Ukrayna konusunda 3 aşamalı bir plan üzerinde anlaştığı yönündeki iddialara değinen Lavrov, bu hususu ABD'li meslektaşlarına da sorduğunu ve onların bu bilgilerin sahte olduğunu ifade ettiğini aktardı.
"Ukrayna'ya yabancı asker konuşlandırılması kabul edilemez"
Ukrayna'ya olası yabancı askeri birlik konuşlandırılmasına karşı olduklarını belirten Lavrov, ABD Başkanı Donald Trump'ın, Ukrayna'yı NATO'ya dahil etmenin yaşananların başlıca nedenlerinden biri olduğunu, bunun eski ABD Başkanı Biden ve yönetiminin en büyük hatalarından biri olduğu belirttiğini hatırlattı.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in de NATO'nun genişlemesinin, Ukrayna'nın ittifaka dahil edilmesinin Rusya'nın çıkarlarına ve egemenliğine doğrudan tehdit olduğunu dile getirdiğini aktaran Lavrov, "NATO ülkelerinden askerlerin yabancı bir bayrak altında, AB bayrağı altında Ukrayna'ya konuşlandırması hiçbir şey değiştirmeyecek ve kabul edilemez." dedi.
Kazak petrolü taşıyan istasyona yönelik İHA saldırısı
Ukrayna'nın Kazakistan petrolü taşıyan Hazar Boru Hattı Konsorsiyumu’na (CPC) ait petrol pompalama istasyonuna düzenlediği insansız hava aracı (İHA) saldırısını değerlendiren Lavrov, "ABD, görüşmelerde enerji tesislerine yönelik saldırıları durdurmayı önerdi. Rusya sivil hedeflere saldırmadığını açıkladı." diye konuştu.
Lavrov, Ukrayna'nın söz konusu saldırısının "Kazakistan'ın enerji altyapısına yönelik bir saldırı" olduğunu vurgulayarak, "Bizim hedeflerimizin yalnızca doğrudan Ukrayna ordusuna hizmet eden tesisler olduğunu anlattık." dedi.
Bu ve benzer saldırıların devam etmemesi gerektiğine dikkati çeken Lavrov, "Bu saldırının, (Ukrayna Devlet Başkanı Volodomir Zelenskiy) bu adamın ve tüm ekibinin aklını başına alması, uyarılması gerektiği düşüncesini güçlendirmesi gerekir." ifadesini kullandı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.