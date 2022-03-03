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Dünya, Rusya-Ukrayna krizi

Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov: Nükleer savaş olasılığı konuşuluyor. Ancak bunu biz demiyoruz

Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, "Nükleer savaş olasılığı konuşuluyor. Ancak bunu biz demiyoruz. Bize karşı gerçek bir savaş başlarsa bu planları yapanlar bunu düşünmeli." ifadesini kullandı.

Dmitri Chirciu   | 03.03.2022
Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov: Nükleer savaş olasılığı konuşuluyor. Ancak bunu biz demiyoruz

Moskova

Sergey Lavrov, "Biz müzakerelere hazırız. Ancak operasyona devam edeceğiz. Rusya'nın güvenliğini tehdit eden Ukrayna'daki altyapının kalmasına izin veremeyiz." açıklamasında bulundu.

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