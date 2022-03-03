Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov: Nükleer savaş olasılığı konuşuluyor. Ancak bunu biz demiyoruz
Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, "Nükleer savaş olasılığı konuşuluyor. Ancak bunu biz demiyoruz. Bize karşı gerçek bir savaş başlarsa bu planları yapanlar bunu düşünmeli." ifadesini kullandı.
Moskova
Sergey Lavrov, "Biz müzakerelere hazırız. Ancak operasyona devam edeceğiz. Rusya'nın güvenliğini tehdit eden Ukrayna'daki altyapının kalmasına izin veremeyiz." açıklamasında bulundu.
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