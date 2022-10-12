Rusya Devlet Başkanı Putin: Rusya, kışın dahil Avrupa’ya enerji sevkiyatına hazır, top onların sahasında
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rusya'nın, kışın dahil Avrupa’ya enerji sevkiyatına hazır olduğunu belirterek, "Top onların sahasında." ifadesini kullandı.
Berlin
Rusya Devlet Başkanı Putin, "Petrol piyasalarına yönelik hiçbir müdahale, hiçbir rezerv kullanımı enerji sorununu çözemez." dedi.
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