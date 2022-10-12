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Dünya

Rusya Devlet Başkanı Putin: Rusya, kışın dahil Avrupa’ya enerji sevkiyatına hazır, top onların sahasında

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rusya'nın, kışın dahil Avrupa’ya enerji sevkiyatına hazır olduğunu belirterek, "Top onların sahasında." ifadesini kullandı.

Emre Gürkan Abay   | 12.10.2022
Rusya Devlet Başkanı Putin: Rusya, kışın dahil Avrupa’ya enerji sevkiyatına hazır, top onların sahasında

Berlin

Rusya Devlet Başkanı Putin, "Petrol piyasalarına yönelik hiçbir müdahale, hiçbir rezerv kullanımı enerji sorununu çözemez." dedi.

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