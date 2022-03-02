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Dünya, Rusya-Ukrayna krizi

Rusya’dan, ABD’nin 'BM’deki Rus diplomatları sınır dışı etme' kararına tepki

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, ABD’nin "Birleşmiş Milletler (BM) misyonundaki Rus diplomatları sınır dışı etme kararına" karşılık vereceklerini bildirdi.

Ali Cura, Dmitri Chirciu   | 02.03.2022
Rusya’dan, ABD’nin 'BM’deki Rus diplomatları sınır dışı etme' kararına tepki

Moskova

Zaharova, yaptığı açıklamada, ABD'nin BM tüzüğü kapsamında tüm yükümlülüklerini ihlal etmeyi sürdürdüğünü savundu.

Sözcü Zaharova, “BM misyonundaki 12 diplomatımızı gönderen Amerikalılar, askeri barış operasyonları departmanında görev yapan son subayımızı da gönderiyor.” ifadelerini kullandı.

ABD’nin, Rusya Savunma Bakanlığı tarafından buralara atanan adaylara vize vermediğine dikkat çeken Zaharova, “Bunu kabul etmek istemiyoruz. Örneğin, hala New York'taki misyonumuzun büyüklüğü ile hesaplanan, Amerika'nın Moskova'daki diplomatik mevcudiyet kotası dikkate alınarak iki yönlü bir hatta cevap vereceğimizi açıkça söylüyoruz.” değerlendirmesinde bulundu.

Zaharova, bu yüzden Rusya’daki ABD'li diplomatların sınır dışı edilmesinin söz konusu olabileceğini kaydederek, “Bu tedbire yeniden başvurmak istemesek de Washington'un küstahlığı, müzakere konusundaki isteksizliği veya beceriksizliği, başka bir seçenek bırakmıyor.” yorumunda bulundu.

Beyaz Saray Sözcüsü Jen Psaki, Rusya’nın BM misyonunda çalışan 12 Rus diplomatın “istihbarat elemanı” olduğu gerekçesiyle sınır dışı edileceğini bildirmişti.

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