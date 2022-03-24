Dolar
14.83
Euro
16.30
Altın
1,964.92
ETH/USDT
3,096.20
BTC/USDT
43,824.00
BIST 100
2,176.20
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya, Rusya-Ukrayna Savaşı

Rusya 'Biden'ın oğlunun Ukrayna'da biyolojik laboratuvarları finanse ettiğini' ileri sürdü

Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna'da biyolojik laboratuvarların ABD Başkanı Joe Biden'ın oğlu Hunter Biden'e ait bir vakıf tarafından finanse edildiğini savundu.

Dmitri Chirciu   | 24.03.2022
Rusya 'Biden'ın oğlunun Ukrayna'da biyolojik laboratuvarları finanse ettiğini' ileri sürdü

Moskova

Rus askeri güçlerine bağlı Radyasyon, Kimyasal ve Biyolojik Savunma Kuvvetleri Komutanı İgor Kirillov, ABD'nin Ukrayna'daki askeri biyolojik programıyla ilgili açıklamalarda bulundu.

Ukrayna'nın 14 yerleşim biriminde ABD'ye ait 30 biyolojik laboratuvarın bulunduğunu ve Pentagon kontrolünde olduğunu iddia eden Kirillov, bu laboratuvarlarda biyolojik silahlar için kullanılabilecek patojenlerin üretildiğini ve Gürcistan, İngiltere ile Almanya'ya gönderildiğini savundu.

Söz konusu projelerde Ukraynalı askerlerin kullanıldığını dile getiren Kirillov, "Bu sadece Ukrayna için değil patojen örneklerinin gönderildiği bölgelerin biyolojik güvenliğini tehdit ediyor. Patojenlerin Ukrayna'dan Avrupa ülkelerine gönderilmesi, insanların ölümüne ve epidemiyolojik durumun istikrarsızlaşmasına yol açabilir." ifadesini kullandı.

Bu tür çalışmaların ABD'de yasaklı olduğuna dikkati çeken Kirillov, ABD'li yetkililerin bu konuda açıklama getirmesi gerektiğini vurguladı.

"Hunter Biden'ın biyolojik laboratuvarları finanse ettiği" iddiası

Ukrayna'da biyolojik laboratuvarların ABD Başkanı Joe Biden'ın oğlu Hunter Biden tarafından finanse edildiğini ileri süren Kirillov, şunları kaydetti:

"Söz konusu yapıların, mevcut ABD yönetimine yakın Hunter Biden'ın yönetimindeki yatırım vakfı Rosemont Seneca tarafından finanse edilmesi dikkati çekiyor. Fonun mali kaynakları 2 milyar 400 milyon dolar değerindedir. Aynı zamanda bu vakfın, Black and Veach ve Metabiota şirketleri dahil Pentagon'un biyolojik laboratuvarları için en büyük ekipman tedarikçileri ile bağlantıları var."

Kirillov, 2018-2020 döneminde Ukrayna'daki laboratuvarlara 32 milyon dolar yatırım yapıldığını aktardı.


Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Türkiye'de 16 bin 894 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 77 kişi hayatını kaybetti
Almanya'da günlük Kovid-19 vaka sayısı 318 binle en yüksek seviyeye çıktı
Çin'de son 24 saatte 2 bin 54, Hong Kong'da 12 bin 240 Kovid-19 vakası tespit edildi
Türkiye'den Somali'ye 290 bin doz Kovid-19 aşısı desteği
Türkiye'de 17 bin 161 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 84 kişi hayatını kaybetti

Benzer haberler

G7, Rusya'ya yaptırımlarda kararlı

G7, Rusya'ya yaptırımlarda kararlı

Rusya 'Biden'ın oğlunun Ukrayna'da biyolojik laboratuvarları finanse ettiğini' ileri sürdü

Çin, Rusya'nın Ukrayna'ya saldırılarını destekledikleri iddialarını yalanladı

ABD Hazine Bakanlığı Rusya'ya yönelik yeni yaptırımların detaylarını açıkladı

ABD Hazine Bakanlığı Rusya'ya yönelik yeni yaptırımların detaylarını açıkladı

BM: Ukrayna'da en az 1035 sivil öldü

BM: Ukrayna'da en az 1035 sivil öldü
ABD yönetimi savaştan kaçan 100 bin Ukraynalıyı ülkeye kabul edecek

ABD yönetimi savaştan kaçan 100 bin Ukraynalıyı ülkeye kabul edecek